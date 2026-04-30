استشهاد 11 لبنانيا وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية

وطنا اليوم:استشهد 11 لبنانيا وأصيب 13 آخرون بجروح، جراء سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح اليوم الخميس، استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن إحدى الغارات استهدفت منزلاً في بلدة “جبشيت”، ما أسفر عن استشهاد عائلة كاملة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مشيراً إلى أن الطيران الحربي يواصل شن غارات تدميرية عنيفة على منطقتي النبطية وصور، مستهدفاً المنازل والمنشآت الحيوية.

وعلى الصعيد السياسي، طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لاحترام القوانين والاتفاقيات الدولية، والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والهيئات الإنسانية والإغاثية.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله وفداً من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لافتاً إلى تواصل عمليات هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، في وقت يرتفع فيه عدد الضحايا يومياً.

وشدد عون على أن هذه الاعتداءات لم تستثن الطواقم الإغاثية، حيث سقط نحو 17 مسعفاً من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، بالإضافة إلى استهداف الإعلاميين في الميدان