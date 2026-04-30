الأجواء الربيعية الدافئة تجذب أعداداً هائلة من السياح لعجلون

وطنا اليوم:تشهد محافظة عجلون، منذ ساعات الصباح، ازدحامات مرورية شديدة وأزمة سير خانقة على الطرق المؤدية إلى قلعة عجلون الأثرية ومنطقة التلفريك، نتيجة التدفق الكبير للزوار والمصطافين.
و استقبلت محافظة عجلون أعداداً هائلة من السياح المحليين والأجانب الذين قدموا للاستمتاع بالأجواء الربيعية الخلابة التي تمتاز بها المنطقة، تزامناً مع عطلة يوم العمال العالمي.
وبحسب ما رصد فإن اعداد السياح يتجاوز 3 آلاف زائر للتلفريك الذي سجل إقبالاً لافتاً، واكثر من 3 الاف زائر للقلعة، واعداد كبيرة لمناطق اشتفينا والاودية والاحراش.
ورصدت حركة سياحية نشطة تسببت في بطء شديد لحركة المركبات، وسط تواجد أمني ملحوظ لرجال السير الذين يعملون على تنظيم المرور وتسهيل وصول الزوار إلى وجهاتهم المختلفة.
الإقبال السياحي في هذه العطلة يعكس القيمة الكبيرة لعجلون كوجهة أولى للسياحة الداخلية، خاصة في ظل اكتمال لوحة الربيع الخضراء التي تغطي جبال المحافظة.


