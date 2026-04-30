خامنئي: الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم

وطنا اليوم:قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن فصلاً جديداً يتشكل في الخليج ومضيق هرمز، مضيفاً: “نتقاسم مصيراً مشتركاً مع جيراننا في الخليج”، مؤكداً أن المكان الوحيد الذي ينتمى له الأميركيون في الخليج هو “في قاع مياهه”.

وتحدث مجتبي خامنئي في بيان مكتوب، تمت قراءته على التلفزيون الرسمي الإيراني، مثلما يفعل منذ أن خلف والده علي خامنئي الذي قٌتل في هجوم جوي في 28 فبراير (شباط) الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رسالة لمجتبى خامنئي على “إكس” القول إن الخليج سيحظى “بمستقبل مشرق” بدون وجود أميركا.

وأضاف: “نحن وجيراننا يجمعنا مصير مشترك. الأجانب الذين يقدمون من على بعد آلاف الكيلومترات للتعامل بجشع وحقد هناك ليس لهم مكان فيه إلا في قاع مياهه”.

وتعهد بأن طهران ستؤمن منطقة الخليج وتقضي على “انتهاكات العدو للممر المائي”. ونوه بأن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز “ستجلب الهدوء والتقدم”، فضلاً عن “الفوائد الاقتصادية” لجميع دول الخليج.

كما توجه بالحديث إلى الشعب الإيراني قائلاً: “أنتم من ستحرسون سيادة البلاد”. وقال إن الولايات المتحدة تكبّدت “هزيمة مخزية”.

وفرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية اعتباراً من 13 أبريل (نيسان)، وذلك بعد أيام من سريان الهدنة في الشرق الأوسط.

ولا تزال القوات المسلحة الإيرانية تُبقي على مضيق هرمز الاستراتيجي مغلقاً، فيما هدّدت أخيراً “بالردّ” في حال استمرار الحصار الأميركي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحصار البحري الأميركي “محكوم بالفشل”.

واستطرد الرئيس الإيراني بأن الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيفاقم الاضطرابات في منطقة الخليج، وسيفشل في تحقيق أهدافه.

وأضاف بزشكيان في بيان أن “أي محاولة لفرض حصار بحري أو قيود مماثلة تتعارض مع القانون الدولي، ستكون محكومة بالفشل”.

وتابع أن هذه الإجراءات “لن تفشل فحسب في تعزيز الأمن الإقليمي، بل إنها تشكل في الواقع مصدراً للتوتر وإخلالاً بالاستقرار الدائم في الخليج”.