الملك وولي العهد والأمير فيصل قبيل اجتماع السياسات الوطني

وطنا اليوم:نشر الديوان الملكي الهاشمي عبر صفحته في انستقرام، صورة لجلالة الملك مع سمو ولي العهد وسمو الأمير فيصل، رئيس مجلس السياسات الوطني.

وكتب الديوان الملكي الهاشمي على الصورة “جلالة الملك مع سمو ولي العهد وسمو الأمير فيصل، رئيس مجلس السياسات الوطني، قبيل أحد الاجتماعات الدورية لمجلس السياسات الوطني لمتابعة أهم الملفات والقضايا”