مناقشة اطروحة الدكتوراه للدكتورة هند جمال فالح الضمور

11 ديسمبر 2025
مناقشة اطروحة الدكتوراه للدكتورة هند جمال فالح الضمور

وطنا اليوم:أبارك لزوجتي الدكتورة هند جمال فالح الضمور مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة «أثر التأقيت في احكام بعض المعاملات المالية في الفقه الإسلامي» في جامعة مؤتة – السيف والقلم.
وقد كانت — كما عهدناها — مثالًا في الجهد والبحث والرصانة العلمية، فازدانت القاعة بحضورها، وسمت المناقشة برصانتها، وارتقى العلم بفضل إخلاصها.

أسأل الله أن يجعل علمها نورًا، وجهدها خيرًا ممتدًا، وأن يكتب لها التوفيق في خدمة الدين والوطن، وأن يزيدها رفعةً وسموًّا، فالفخرُ بها لا يُحصى، والفرحُ بها لا يُحدّ.

مبارك يا أم محمد… وبالعلم ترتقين. أن شاء الله


