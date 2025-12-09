الجغبير: القطاع الصناعي يبارك للقيادة والشعب تأهل منتخب النشامى الى الدور الثاني لكأس العرب

وطنا اليوم:تقدم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الحغبير بالتهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه على المنتخب المصري الشقيق ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم وتصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة.

وقال الجغبير: نبارك لمنتخب النشامى الفوز المستحق، ونبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الامير علي بن الحسين، والشعب الأردني بكافة أطيافه.

واضاف الجغبير: ان القطاع الصناعي سيبقى دائما داعما لمنتخب النشامى في كافة البطولات، وسيكون على الموعد في دعم كافة منتخباتنا الوطنية.