الحاج توفيق يثمّن فوز الأردن بأربع جوائز عربية للتميّز الحكومي

وطنا اليوم-أعرب رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزاز القطاع التجاري والخدمي بفوز الأردن بأربع جوائز للتميّز الحكومي العربي في دورتها الرابعة، التي أطلقت أعمالها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التطور النوعي الذي تشهده مؤسسات الدولة في إطار مسارات التحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال الحاج توفيق في بيان اليوم السبت، إن حصول وزارة الصناعة والتجارة والتموين على جائزة أفضل وزارة عربية، وفوز رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة بجائزة أفضل مدير بلدية عربية، وحصول دائرة الجمارك الأردنية على جائزة أفضل مؤسسة عربية، بالإضافة إلى فوز مؤسسة نهر الأردن بجائزة أفضل مبادرة لتمكين الشباب، تمثل جميعها تتويجا لجهود وطنية متراكمة في تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع.

وأضاف أن هذه الجوائز تشكل حافزا إضافيا للمؤسسات العامة والخاصة لمواصلة العمل وفق أعلى المعايير، مشيرا إلى أن الأداء الحكومي شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال والمستثمرين والاقتصاد الوطني.

وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص، ممثلاً بغرف التجارة ونقابات أصحاب العمل، يثمّن هذه الإنجازات التي تدعم الشراكة مع القطاع العام، وتعزز الثقة بقدرة الأردن على المنافسة الإقليمية، لافتا إلى أن روح التميز التي تعكسها هذه الجوائز تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة والصناعة، وتفتح آفاقا أوسع أمام التعاون الاقتصادي إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن العمل المؤسسي المتقدم الذي حققته الجهات الفائزة يشكل نموذجا يحتذى، ويؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، وتطوير منظومة العمل الحكومي، وتمكين الكوادر البشرية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفت الى أن المؤسسات الفائزة قدّمت نموذجاً عملياً لما يمكن أن يحققه العمل المؤسسي المبني على الكفاءة والالتزام، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس جدية الأردن في تنفيذ رؤى التحديث، وتعزيز التنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

وأضاف أن هذا التفوق يضع على عاتق الجميع—حكومةً وقطاعاً خاصاً—مسؤولية مواصلة البناء على ما تحقق، وتسريع وتيرة التطوير والابتكار، بما يرسخ مكانة الأردن كدولة تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز.

وأكد أن هذه الجوائز تمثل رسالة واضحة بأن الأردن ماضٍ بثقة نحو نموذج حديث ومتقدم في الإدارة والأداء، بفضل رؤية جلالة الملك والتزام مؤسسات الدولة بالعمل الجاد والمسؤول.