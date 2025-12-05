الأردن يرحب باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقتين الذي تمّ توقيعه في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الهام الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للبلدين، والتنمية والازدهار لشعوبهما، ويعزّز من حل النزاعات عبر الطرق السلمية.

وأعاد المجالي التأكيد على دعم المملكة لكل الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى ترحيب الأردن بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودولة قطر الشقيقة وبقية الأطراف التي ساهمت في توقيع هذا الاتفاق.