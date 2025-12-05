284 ألف زائر لمهرجان الزيتون حتى اليوم السابع

وطنا اليوم:دعا مدير مهرجان الزيتون الأردني والمعرض الوطني للمنتجات الريفية 25، المهندس عبدالله القضاة، المواطنين إلى اغتنام فرصة زيارة المهرجان قبل اختتام فعالياته يوم غد السبت الساعة العاشرة مساء.

وأكد القضاة أن اليوم الأخير من المهرجان يشهد عادة عروضا بأسعار أقل لدى العدد الأكبر من العارضين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المهرجان سجل 284 ألف زائر حتى نهاية اليوم السابع من دورته الحالية، بنسبة ارتفاع بلغت 12% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة بجودة المنتجات وقدرة المهرجان على جذب الجمهور.

وأضاف أن حركة المبيعات كانت أفضل من العام السابق، وفق ما أفاد به العديد من المشاركين، مشيرا إلى أنه تم استدعاء نحو 100 شخص من قوائم الاحتياط لتعزيز الكادر وتنظيم الأعداد المتزايدة من الزوار، وهو مؤشر على النشاط التجاري المتنامي داخل أروقة المهرجان.

وبين القضاة أن كميات زيت الزيتون التي دخلت إلى أرض المهرجان حتى نهاية اليوم السابع بلغت نحو 250 طنا، مما يعكس ثقة ثقة المزارعين بتسويق منتجاتهم ضمن المهرجان.

وحول الأسعار، قال إن سعر تنكة زيت الزيتون لدى بعض العارضين بلغ نحو 120 دينارا، مع وجود تفاوت بسيط بين المزارعين بحسب الصنف وجودة الزيت.

وأكد القضاة أن عمليات الرقابة على الجودة تتم عبر مختبر فحص الزيت الموجود داخل المهرجان، والذي يجري ثلاثة فحوصات رئيسية قبل السماح بدخول أي كمية من الزيت إلى أرض المعرض، وهي فحص الغش وفحص الحموضة، والفحص الحسي للتذوق، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقة بزيت الزيتون الأردني.

وكشف القضاة عن أبرز الخطط المستقبلية للمهرجان، وعلى رأسها تحويل المهرجان إلى حدث دولي وتوسيع قاعدة مشاركة المزارعين، إضافة إلى التركيز على تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

و جدد دعوته للجمهور لزيارة المهرجان والاستفادة من العروض والأسعار التنافسية، مؤكدا أن هذه الفعالية باتت منصة وطنية مهمة لدعم المزارع الأردني وصون هوية زيت الزيتون الأردني.