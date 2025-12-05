الغذاء والدواء تدعو المواطنين إلى عدم شراء المنتجات إلا من منشآت مرخصة

وطنا اليوم:أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن إجراءاتها الرقابية مستمرة على مدار الساعة (24/7)، من خلال فرق متخصصة تُنفّذ حملات تفتيش دقيقة ومستمرة على الأسواق والمصانع والمنشآت الغذائية والدوائية في مختلف محافظات المملكة.

كما تؤكد المؤسسة أنها تتلقى عبر الخط الساخن الملاحظات والشكاوى على مدار اليوم، وهو متابع بشكل مباشر من عطوفة المديرة العامة وكافة مديري المديريات في المؤسسة، لضمان الاستجابة العاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت إلى وجود ترتيبات رقابية وتفتيشية دائمة بالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة ووحدة الجرائم الإلكترونية، بما يضمن تعزيز الرقابة وحماية صحة المواطن.

وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تعتمد المؤسسة سياسة عدم الإعلان المسبق عن الحملات التفتيشية لضمان فاعلية الإجراءات وحفاظًا على الاقتصاد الوطني. وتوضح أن غالبية المخالفات التي يتم ضبطها تعود إلى منشآت غير مرخصة تستغل حاجة المواطنين عبر تقديم عروض سعرية منخفضة على منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين عدم شراء المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة الدورية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما وتحتفظ المؤسسة بحقها القانوني تجاه أي جهة أو فرد يروّج لمعلومات غير صحيحة حول عملها وإجراءاتها، وتدعو إلى استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، وهو المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قبل نشر أو تداول أي محتوى غير دقيق.