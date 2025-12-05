استقالة عكروش من رئاسة الجامعة الأمريكية في مأدبا

وطنا اليوم:قدّم الدكتور مأمون عكروش مساء الخميس استقالته من منصبه كرئيس للجامعة الأمريكية في مادبا، وتم قبولها رسمياً من قِبَل مجلس أمناء الجامعة.

وفي إعلان نشره الدكتور عكروش على صفحته الشخصية، أكد الخبر موضحًا وجهته القادمة، حيث صرّح:

“مساء الخير جميعًا. أعلن استقالتي من الجامعة الأمريكية في مادبا. أشكر كافة القائمين عليها. سأعود بإذن الله إلى عريني في الجامعة الألمانية الأردنية لاستكمال مسيرة العطاء في ميدان الشرف في التعليم الجامعي لاستكمال رسالتي الوطنية في الجامعة الأغلى على قلبي. أشكر الله على هذه النعمة.”