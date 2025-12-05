بنك القاهرة عمان
إدارة الأزمات تحذر من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي

6 ثواني ago
إدارة الأزمات تحذر من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الجمعة، من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.
كما حذر المركز من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في غرب المملكة بما فيها الأغوار والبحر الميت ومنطقة العقبة.
وحذر أيضا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب سرعة الرياح والغبار، خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية، بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
وبحسب إدارة الأصاد الجوية، تبقى الأجواء الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وأضافت الإدارة أنه يطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غير مستقرة ومائلة قليلا للدفء في أغلب المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، مع الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.
أما ليلا فتزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة لسرعة تنشط أحيانا.


