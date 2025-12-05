بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

النقل البري : إلزام سائقي التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي قيد الدراسة

21 ثانية ago
النقل البري : إلزام سائقي التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي قيد الدراسة

وطنا اليوم:قال مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري، نضال العساف، إن إلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي لسائقي التطبيقات الذكية “تحت الدراسة حالياً”.
وبين العساف، أن عدد سائقي التطبيقات الذكية يبلغ نحو 13 ألف سائق.
وأضاف أن عدد الشركات غير المرخصة التي تعمل حاليا يبلغ قرابة 30 شركة وتطبيقا، بينما هناك 4 شركات فقط مرخصة.
وفيما يتعلق بالتعليمات الجديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، قال العساف إن التسعيرة ستكون قائمة على التنافسية بين الشركات، مما سينعكس إيجابا على المستخدمين بأفضل الأسعار.
وأكد العساف أن الهيئة ستشدد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة بعد إصدار التعليمات الجديدة.
وكانت الهيئة قد أصدرت، الاثنين، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025، بهدف ضبط آلية عمل مقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، وضمان التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والفنية.
وتحدد التعليمات التي نُشرت في الجريدة الرسمية الإطار العام لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، ومنحت الهيئة صلاحية الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسات مخالفة.
من جانبه، رحّب رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات، لورنس الرفاعي، بالتعليمات الجديدة، واصفاً إياها بأنها “تنصف سائقي التطبيقات الذكية”، مشيراً إلى أن السائقين يمكنهم التنقل بين الشركات المرخصة باستخدام التصاريح التي يمتلكونها.
وأكد الرفاعي على أهمية تحديد حد أدنى للتسعيرة لضمان عدم التلاعب بها، مما يعزز المنافسة.
وفي الوقت ذاته، طالب الرفاعي بإدخال بعض التعديلات على بعض بنود التعليمات، مثل تخفيض تسعيرة إضافة سائق ثانٍ على المركبة نفسها، كما طالب بأن تكون المركبات الكهربائية ذات قدرة محرك 100 كيلو وات، والمركبات الهجينة والبنزين بقدرة محرك 1500، معرباً عن أمله في مراجعة هذا المعيار ليكون أكثر توافقاً مع الواقع العملي للسائقين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

4 دول تعلن انسحابها من يوروفيجن 2026 رفضا لمشاركة إسرائيل

10:05

(43 %) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 300 دينار

10:01

تقرير: واحد من كل 3 فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز على أساس الدين

09:52

استعادة قلادة جيمس بوند من أحشاء لص في نيوزيلندا

09:42

حماس تتوقع عملية اغتيال لبعض قياداتها خارج فلسطين

09:37

أكسيوس: ترامب سيعلن قريبا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

09:23

اختتام فعاليات مسابقة المحارب المائي بمشاركة عسكرية وأمنية

09:19

بلدية إربد تبحث مع وفد مستثمرين أردنيين وإماراتيين الاستفادة من النفايات الصلبة

23:07

“الذكاء العاطفي في بيئة العمل” محاضرة في المكتبة الوطنية

22:38

الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

20:37

وزير العمل: اتجار بالبشر واستغلال عاملات هاربات

20:36

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025