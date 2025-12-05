بنك القاهرة عمان
(43 %) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 300 دينار

13 ثانية ago
الخبير موسى الصبيحي

من المهم والمتّسق مع سياسات الحماية الاجتماعية وفلسفة الضمان، أن يتضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العام أولاً ثم الإصلاح الخاص بقانون الضمان الاجتماعي، النظر إلى شريحة عريضة من متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (300) دينار.

لا بد أن تُفكّر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها الحكومة في آلية إصلاحية فعّالة لتحسين معيشة هؤلاء المتقاعدين وعائلاتهم، فهم في أمسّ الحاجة، بعد تقاعدهم، أن يشعروا بالراحة وسكينة العيش، لا أن يظلوا في صراع محموم مع الحياة والعمل الشاق في سن متأخرة أحياناً لتدبير سُبُل معيشة إنسانية مقبولة في حدّها الأدنى على الأقل لهم ولأفراد أُسَرهم.

نتحدث اليوم عن نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم عن (300) دينار يصل عددهم تراكمياً إلى حوالي (160) ألف متقاعد. ولعل أُولى أدوات تحسين رواتب شريحة عريضة من هؤلاء هي رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وهي أداة قانونية متاحة حالياً وحان وقت إنفاذها.


