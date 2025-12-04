بحضور الروابدة والفايز والذهبي ووزراء وأعيان، البطاينة يُكرّم الصفدي …..صور

وطنا اليوم:أقام الوزير الأسبق نضال البطاينة مساء أمس في دارته في عمان، مأدبة عشاء لتكريم رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي وذلك على جهوده التي قام بها إبّان تولّيه رئاسة المجلس وذلك بحضور رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز ورؤساء الوزراء السابقين كل من دولة عبد الرؤوف الروابدة ونادر الذهبي وأصحاب المعالي وليد المصري وتيسير النعيمي ومصطفى الرواشدة وهيفاء النجار ونضال القطامين ومحمود الشياب وخولة العرموطي وسعد جابر وياسين الحسبان إلى جانب عدد من المسؤولين، ورحب البطاينة بالحضور قائلا أننا يجب أن نكرس مبدأ تكريم من غادر المنصب وليس فقط من إستلمه مضيفا أن النائب الصفدي قد قاد المجلس وبذل كل ما بوسعه وفي فترة حرجة ، هذا وقد تخلل الدعوة حضور مُباراة النشامى مع المنتخب الإماراتي الشقيق في أجواء ودية وأخوية .