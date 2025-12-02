العتيلات يكتب :المور وعهد جديد مع لواء الجامعة

كتب سامي العتيلات

وطنا اليوم – اليوم أشرقت الشمس بخيوطها الذهبية على لواء الجامعة ومعها إبن الأكرمين عطوفة الدكتور صخر محمد المور ابن سعادة العين الشيخ محمد ضبعان المور..

صخر بل جبل من الإنجازات والنجاحات العظيمة حيثما حل وأينما كان ، ديدنه الوحيد حب الوطن والقيادة والمواطن

لقبه الإنسان قبل الدكتور؛ قيمة وقامة وطنية إدارية أكاديمية، بصمة وعلامة،حزم بتعقل وفهم، وإدارة بحكمة ووعي، شغله الشاغل المواطن وكيف يخدمه، بإخلاص وأمانة دون مِنه، وسمته التقوى التي تجلت في ملامحه البدوية السمحه”سيماهم في وجوههم”، فحباه ربه بالتوفيق ومحبة الناس له..

عطوفة الدكتور الانسان صخر.. انتقلت من لواء فقوع ولكم فيه أمجاد وآلاف من الأحباب الذين لمسوا فيكم دماثة أخلاقكم، وطيب معشركم.. وحللتم لواء الجامعة؛ فهنيئا للجامعة صخر جامع مكارم الأخلاق..وخلفتم الأستاذ بدر الذي ملأ دروب اللواء حياةً، فلا ننسى مآثره وجميل صنعه وبصمات انجازاته..

عطوفة الدكتور صخر: من اسمكم تفجرت الينابيع وأنبتت حياة جرداء قابلة للحياة..

جئت للواء الجامعة أهلاً وحللت سهلاً وجزاك الله عن إخلاصك وجهودك أينما كنت خيراً ، وسعد بك لواء الجامعة وقاطنية الأخيار من الأردنيين من أبناء العشائر والمدن والبوادي ومن شتى الأصول والمنابت..جمعت بخبرتك وحنكتك كل نجاحات وانجازات وخبرات قاسية ..

دمتَ صخرا وطودا عظيماً تتفجر منك كل الأماني والطموحات التي ببالك للرقي بهذا اللواء نحو العلا والذرى ويتحقق على يديك الخير والنماء.