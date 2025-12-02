بنك القاهرة عمان
الديوان الملكي ينشر صورة للملك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء

2 ديسمبر 2025
الديوان الملكي ينشر صورة للملك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء

وطنا اليوم:نشر الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، صورة عبر حسابه الرسمي في انستغرام، تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة.
وعلق الديوان على الصورة: من اجتماع لجلالة الملك عبدالله الثاني برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بحضور مدير مكتب جلالته، المهندس علاء البطاينة.
وأضاف، “يجتمع جلالة الملك مع رئيس الوزراء بشكل أسبوعي لمتابعة أهم الملفات والقضايا المتعلقة بمسؤوليات الحكومة


