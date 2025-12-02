الديوان الملكي ينشر صورة للملك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء

وطنا اليوم:نشر الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، صورة عبر حسابه الرسمي في انستغرام، تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة.

وعلق الديوان على الصورة: من اجتماع لجلالة الملك عبدالله الثاني برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بحضور مدير مكتب جلالته، المهندس علاء البطاينة.

وأضاف، “يجتمع جلالة الملك مع رئيس الوزراء بشكل أسبوعي لمتابعة أهم الملفات والقضايا المتعلقة بمسؤوليات الحكومة