عمان الأهلية تشارك بفعاليات معرض Growtech الزراعي بتركيا

وطنا اليوم:شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الأهلية ممثلة بالمهندسة منال الخصاونة ، في فعاليات معرض Growtech الدولي للزراعة 2025، والذي أقيم في مدينة أنطاليا – تركيا .

ويُعد هذا المعرض من أهم وأكبر المعارض العالمية المتخصصة في التقنيات الزراعية الحديثة، حيث يجتمع فيه نخبة من الشركات والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية.

وخلال زيارتها، اطلعت المهندسة على أحدث المعروضات والابتكارات المقدمة من الشركات الدولية المشاركة، والتي شملت تقنيات متقدمة في مجالات الزراعة الذكية، أبرزها:

• الزراعة المائية والهوائية (Hydroponics & Aeroponics)

•أنظمة إدارة الري والتحكم بالمناخ الزراعي باستخدام الذكاء الاصطناعي

• البيوت البلاستيكية والأنفاق الزراعية المتطورة

• الروبوتات الزراعية وأنظمة الاستشعار الذكي

• الأسمدة الحيوية والتقنيات الصديقة للبيئة

• البذور المحسّنة والهجن عالية الإنتاج

وتهدف المشاركة إلى الاطلاع على التقنيات المتقدمة في مجالات الزراعة الذكية ونقل المعرفة بهدف تطوير البيت الزراعي الذكي بكلية التكنولوجيا الزراعية بالجامعة لتحقيق زراعة أكثر استدامة.