بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اجلاء عشرات الأسر المحاصرة بحي التفاح في غزة وعملية دهس مجندة بالضفة

2 ديسمبر 2025
اجلاء عشرات الأسر المحاصرة بحي التفاح في غزة وعملية دهس مجندة بالضفة

وطنا اليوم:في اليوم الـ53 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، أعلن الدفاع المدني عن تمكّن طواقمه من إجلاء عشرات الأسر التي حاصرها الاحتلال الإسرائيلي بنيران دباباته وطائراته المسيرة في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أعلن إخلاء 5 إصابات من الحي، بينهم سيدتان وطفلان.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن تمكّن طواقمها من انتشال جثامين 9 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الشهداء الذين تم انتشال جثثهم منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى 616 شهيدا.
وفي الضفة الغربية، أصيبت مجندة إسرائيلية -مساء الاثنين- في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة “كريات أربع”، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن المنفّذ.
واقتحمت قوات الاحتلال محيط 4 مستشفيات في المدينة، بحثا عن منفذ العملية، وهي المستشفى الأهلي ومستشفى الميزان ومستشفى محمد علي المحتسب ومستشفى الهلال الأحمر التخصصي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن رصد قواته إصابة المنفذ قبل تمكنه من الفرار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم