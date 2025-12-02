اجلاء عشرات الأسر المحاصرة بحي التفاح في غزة وعملية دهس مجندة بالضفة

وطنا اليوم:في اليوم الـ53 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، أعلن الدفاع المدني عن تمكّن طواقمه من إجلاء عشرات الأسر التي حاصرها الاحتلال الإسرائيلي بنيران دباباته وطائراته المسيرة في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أعلن إخلاء 5 إصابات من الحي، بينهم سيدتان وطفلان.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن تمكّن طواقمها من انتشال جثامين 9 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الشهداء الذين تم انتشال جثثهم منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى 616 شهيدا.

وفي الضفة الغربية، أصيبت مجندة إسرائيلية -مساء الاثنين- في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة “كريات أربع”، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن المنفّذ.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط 4 مستشفيات في المدينة، بحثا عن منفذ العملية، وهي المستشفى الأهلي ومستشفى الميزان ومستشفى محمد علي المحتسب ومستشفى الهلال الأحمر التخصصي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن رصد قواته إصابة المنفذ قبل تمكنه من الفرار.