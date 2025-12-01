بنك القاهرة عمان
العرموطي: لتصمت صالونات النميمة .. وسياسة الملك راشدة وحكيمة

1 ديسمبر 2025
العرموطي: لتصمت صالونات النميمة .. وسياسة الملك راشدة وحكيمة

وطنا اليوم:أكد رئيس كتلة العمل الإسلامي النيابية، النائب صالح العرموطي، أنّ على الحكومة إسكات بعض من تزعم توجهًا لحل مجلس النواب قريبًا.
وقال العرموطي إنّ سياسة الملك الراشدة والحكيمة تتبنى أن يأخذ المجلس استحقاقه الدستوري لأنّ حل مجلس النواب يصاحبه حل الحكومة.
وبين أنّ مجلس النواب انعقد باستحقاق دستوري بعد انتخابات نزيهة وحرة شهد لها القاصي والداني، مطالبًا “صالونات النميمة” بالصمت.
على الحكومة أن تصدر بيان عن الحكومة توقف فيه المس من الوحدة الوطنية والاحزاب.
ودان العرموطي، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشان المحلي العربي


