بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الظهراوي : دولة الرئيس .. بدل المدن الجديدة صلح القديمة

1 ديسمبر 2025
الظهراوي : دولة الرئيس .. بدل المدن الجديدة صلح القديمة

وطنا اليوم:قال النائب محمد الظهراوي إن الأردنيين سمعوا بأن هناك مدينة جديدة ، وقبل ه سنوات أيضا كان هناك في مدينة جديدة على طريق الكرك وما ظل ولا دونم ارض بعدين على طريق الأزرق وصار الدونم بـ ٢٠ الفاً بعدين بالغباوي وصار الدونم بـ ٣٠ الفاً الان في مدينة عمرة.
واضاف : دولة الرئيس انصحك بدل المدن الجديدة صلح القديمة اللي غرقت بقشه.. طلبنا عبارات ركبت كاميرات
وانتهى كلامه دولة الرئيس انا شايف المدينة الجديدة زي الكرسي الدوار لمى تخلص اراضي غوار.
ويناقش المجلس اليوم إجابات الحكومة على 16 سؤالًا نيابية في اول جلسة رقابية يعقدها في الدورة العادية الثانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم