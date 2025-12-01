الظهراوي : دولة الرئيس .. بدل المدن الجديدة صلح القديمة

وطنا اليوم:قال النائب محمد الظهراوي إن الأردنيين سمعوا بأن هناك مدينة جديدة ، وقبل ه سنوات أيضا كان هناك في مدينة جديدة على طريق الكرك وما ظل ولا دونم ارض بعدين على طريق الأزرق وصار الدونم بـ ٢٠ الفاً بعدين بالغباوي وصار الدونم بـ ٣٠ الفاً الان في مدينة عمرة.

واضاف : دولة الرئيس انصحك بدل المدن الجديدة صلح القديمة اللي غرقت بقشه.. طلبنا عبارات ركبت كاميرات

وانتهى كلامه دولة الرئيس انا شايف المدينة الجديدة زي الكرسي الدوار لمى تخلص اراضي غوار.

ويناقش المجلس اليوم إجابات الحكومة على 16 سؤالًا نيابية في اول جلسة رقابية يعقدها في الدورة العادية الثانية.