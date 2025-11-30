جاهة عشيرة النجادا والزغول

وطنا اليوم – في حفل عائلي بهيج وبحضور لفيف من الأهل والأقارب والاصدقاء توجهت جاهة كريمة من عشيرة النجادا في مادبا وأنسابئهم واقاربهم واصدقائهم إلى رابطة أهالي آل صرفند العمار بعمان لطلب يد الآنسة المهذبة صاحبة الصون والعفاف والخلق الرفيع كريمة الدكتور راتب جميل الزغول إلى الشاب المهذب الخلوق المهندس أمين نجل المقدم المتقاعد خالد ابراهيم النجادا (ابو ابراهيم).

واستقبل الجاهة الكريمة أهل العروس واقربائهم واصدقائهم وأنسبائهم حيث طلب العروس نيابة عن الجاهة الكريمة عطوفة نسيب العائلة المهندس أحمد الديري (ابو ثامر) فيما لبى طلبهم بالموافقة والقبول واكرام الجاهة الكريمة نيابة عن اهل العروس الدكتور حمزه الزغول.

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير

تهانينا القلبية الحارة

وألف ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى