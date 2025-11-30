تمريض فيلادلفيا تنظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

وطنا اليوم:نظّمت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا، بالتعاون مع مركز صحة الأم والطفل التابع لمركز القادسية الصحي في محافظة جرش، محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الحماية والتمكين.

وقدّم الدكتور معتز داود من مركز القادسية الصحي خلال المحاضرة شرحًا تناول فيه أشكال العنف ضد المرأة والعوامل المؤدية إليه، إلى جانب مناقشة الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليه، مع توضيح آليات التبليغ والحماية والدعم المتاحة للمتضررات.

واشتملت المحاضرة على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعرّضت لمفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه المختلفة، والأسباب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، إضافة إلى تسليط الضوء على آثاره على المرأة والأسرة والإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع الحالات، ودور مراكز حماية الأسرة في تقديم الدعم وتوفير خدمات الحماية.

وقال عميد كلية التمريض الدكتور عماد الجراح إن تنظيم هذه الفعالية يأتي انسجامًا مع الجهود الوطنية والدولية الهادفة للحدّ من العنف ضد المرأة، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وصون الحقوق الإنسانية، مؤكدًا حرص الكلية على استمرار تنفيذ برامج وأنشطة توعوية مماثلة، مشيدًا بأهمية التعاون المستمر مع المؤسسات الصحية والمجتمعية لتحقيق تأثير فعّال على مستوى الوعي العام.