بدء التقديم للبعثات والمنح والقروض للعام الجامعي 2025-2026

وطنا اليوم:تعلن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026، والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 30-11-2025، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق 11-12-2025.

فعلى جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة لهذه الغاية أعلاه.

ونظراً لإنتهاء الوزارة من إنجاز مشروع الاتصال بمؤسسات التعليم العالي (مشروع الربط الإلكتروني) فقد اعتمدت الوزارة هذا العام آليةً جديدةً لتقديم طلبات الاستفادة تتمثل بإتاحة الفرصة للطالب بعد الدخول إلى الطلب واستعراض البيانات والمعلومات الواردة من الجامعة/ الكلية التي يدرس فيها للاعتراض المبدئي عليها في حال كان أي من هذه المعلومات، والبيانات غير صحيحة ، كما ستقوم الوزارة لاحقاً لذلك بإعلان نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والأسرية، وفتح باب الاعتراضات على هذه النقاط وتحميل الوثائق المعززة لهذه الاعتراضات والمعززة للحالات الانسانية ، ومن ثم ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.

كما وتؤكد الوزارة بأن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ/ الأخت الذي يدرس في جامعة غير أردنية، أو كلية مجتمع أردنية خاصة)، وتهيب بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك، ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.