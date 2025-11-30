التعليم العالي تعلن عن موعد التقديم للمنح والقروض خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إنّه خلال 48 ساعة سيُعلن الموعد النهائي لعملية التقديم للمنح والقروض الجامعية.

وقال خلال مداخلة إذاعية صباح اليوم، إن التأخير الذي حصل في اعلان موعد تقديم الطلبات كان لوجود نظام جديد لصندوق دعم الطالب، حيث بامكان البدء بعملية التقديم قبل صدور النظام لكن لا نستطيع احتساب النقاط أو إعلانها إلا بعد أن يصبح النظام معلنًا بشكل رسمي.

وأضاف أن وحدة القبول الموحّد أنهت المرحلة الأولى من المشروع الخاص بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي، وأصبح النظام مرتبطًا بقواعد البيانات في الجامعات الرسمية العشر، الأمر الذي استلزم تطوير آلية تقديم الطلبات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الغاء نحو 99% من أخطاء الإدخال التي كانت تحدث من الطلبة، ويوفر الوقت على الجامعات في عملية مطابقة البيانات.

وأشار الخطيب إلى أنه تم زيادة المخصصات المالية للوزارة 50%، وهو ما سيرفع من أعداد الطلبة المقبولين، إذ ارتفع المبلغ من الرقم الأصلي ليصل إلى 30 مليون دينار، كما تم رصد ريع بيع الأرقام المميزة للمركبات في المزاد العلني لصالح الصندوق، وعليه تم رصد مبلغ 5 ملايين دينار في موازنة عام 2026 بما يساعد في شمل 3 آلاف طالب.

وتوقع الخطيب الوصول هذا العام الوصول إلى نحو 65 ألف طالب ممن تنطبق عليهم الشروط، وبذلك سيصل الدعم إلى 80% من إجمالي عدد الطلبة الذين يتقدمون سنويًا وتنطبق عليهم الشروط.

وأكد الخطيب أن عملية التقديم مجانية، داعيًا الطلبة إلى الالتزام بمواعيد التقديم، وكذلك مواعيد بدء وانتهاء فترة الاعتراض، مشددًا أنه لن يتم تمديد المدة بعد انتهائها.

أما الحالات الإنسانية، فأوضح الخطيب أن النظام يتيح ثلاث حالات رئيسية، هي طلاق الطالبة أو وفاة زوجها مع وجود حضانة أطفال، وتعرض الطالب أو عائلته لـ الجلوة العشائرية، وفاة كلا الوالدين، كما أضاف النظام الجديد حالة رابعة، وهي: إذا كان ربّ الأسرة من ذوي الإعاقة ويحمل البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعليه سيتم أضافة 100 نقطة لكل طالب من هذه الحالة.