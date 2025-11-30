وزير الصحة نموذج عملي للتحديث الإداري

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

منذ أن تولى سلطاته في وزارة الصحة ومعالي الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة يتنقل في جولات ميدانية مكوكية من مستشفى إلى مستشفى ، ومن مركز صحي لآخر ، ومن محافظة إلى محافظة ، يتفقد أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية ، ليلاً ونهاراً ، وقد استطاع أن يطور أداء المستشفيات والمراكز الصحية ، ويحسن نوعية الخدمات الصحية والإجراءات الإدارية وتبسيطها، فأول قرار كان تخفيض المدة الزمنية

لمواعيد الصور بمختلف أنواعها الطبقية والمغناطيسية والالتراصاوند وغيرها، التي كانت المدد في بعض الأحيان تتجاوز ستة شهور ، من خلال الدوام أيام السبت وبالعطل وبعد ساعات الدوام الرسمي ، كما عمل على توجيه تعليماته لمدراء الصحة بضرورة توفير الأدوية بشكل دائم بدون انقطاع ، وأغلق العديد من المراكز الصحية بهدف توسيعها وتحديثها وإجراء الصيانة اللازمة لها، وتزويد العديد من المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية الضرورية والتي لم تكن متوفرة في هذه المراكز والمستشفيات ، ومؤخراً أصدر توجيهاته للتخفيف من الضغط والأزدحام على أقسام المحاسبة والصيدليات بتوفير خدمة التوصيل للأدوية الشهرية إلى المنازل، وتمديد دوام الصيدليات إلى الساعة الخامسة بفتح المجال أمام المرضى ذوي الأدوية الشهرية بإمكانية حصولهم على هذه الأدوية بعد الساعة الواحدة وحتى الساعة الخامسة مساء بهدف سرعة حصولهم على أدويتهم دون عناء أو طول انتظار ، وهذا غيضا من فيض ، نعم التحديث والتطوير الإداري يبدأ من الميدان وليس من المكاتب ،ومن الورش والمؤتمرات والداتا شو ، نثمن جهود معالي وزير الصحة على هذه الإنجازات والتحديثات الطبية والصحية ، والتطوير الإداري المرافق لهذه التحديثات الصحية ، ونشد على يديه ، ونقول له جهودكم مباركة ، ونتمنى من باقي الوزراء أن يقتدوا ويحذوا حذوه معاليه في هذا النشاط الميداني ، والتحديث والتطوير الصحي والإداري ، ونتمنى من وزيرة تطوير القطاع العام أن تخرج من الغرف المغلقة ، ومن الورش النظرية وأن نشاهدها في جولات ميدانية ، ونسمع منها قرارات لتحديث وتطوير وتسريع الإدارة العامة ، لأن التحديث الإداري يبدأ من الميدان وليس من المكاتب ، وللحديث بقية.