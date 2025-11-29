جوينات تكتب : البابا لاون والشرق الأوسط … رسالة سلام وحوار

وطنا اليوم _

بقلم: د.مارسيل جوينات

يُعَدّ حضور البابا ليون إلى تركيا ولبنان حدثًا دينيًا وسياسيًا بالغ الأهمية، يندرج ضمن إطار جهود الفاتيكان لتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان وتأصيل مبادئ التفاهم المشترك بين المجتمعات. فتركيا، بما تمثله من موقع حضاري فريد بين الشرق والغرب، شكّلت محطة أساسية ركّزت فيها مساعي البابا لتأكيد الروابط التاريخية بين الكنيسة الكاثوليكية والبطريركية المسكونية، ولإبراز أهمية استمرار التعاون الروحي بين الكنائس المتعددة ضمن احترام متبادل للتقاليد الدينية المختلفة. وقد شدد خلال زيارته على البعد الحضاري الذي تمثله تركيا، وعلى ضرورتها كجسر تواصل بين الشعوب والثقافات.

أما لبنان، بصفته نموذجًا رائدًا للتعددية الدينية والتوازن الطائفي في الشرق الأوسط، فقد حظي في زيارة البابا باهتمام خاص، تمثل في دعم المجتمع المسيحي اللبناني وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية الجامعة. وقد أكد البابا خلال الزيارة على ضرورة تثبيت قيم العيش المشترك، وإبراز دور لبنان كجسر فكري وروحي بين العالمين العربي والغربي، وكبلد يمتلك رسالة حضارية إنسانية يجب الحفاظ عليها وتطويرها، إلى جانب دعم الكنائس الشرقية المرتبطة تاريخيًا وثقافيًا بالمنطقة.

وتتجاوز أهمية هذه الزيارة حدود تركيا ولبنان لتشمل عموم المسيحيين في الشرق الأوسط، وخاصة في الأردن، الذي يُعد من أبرز المواقع المسيحية التاريخية في المنطقة. فالأردن يحتضن موقع المغطس على نهر الأردن، حيث جرى تعميد السيد المسيح بحسب التقليد المسيحي، بالإضافة إلى جبال ومواقع مقدسة مثل جبل نيبو، الذي ارتبط تاريخيًا بالنبي موسى، ومواقع أخرى ذات أهمية دينية وروحية عميقة. ومن المتوقع أن تُسهم زيارة بابوية مستقبلية إلى الأردن في تعزيز الحضور المسيحي في المنطقة ودعم الجهود الأردنية في الحفاظ على حرية العبادة والتسامح الديني، وإبراز دوره كوجهة للحج المسيحي العالمي. كما ستوفر هذه الزيارة فرصة لتسليط الضوء على جهود الدولة الأردنية في حماية التراث الديني وتعزيز الحوار بين الأديان، وتقديم نموذج اجتماعي متوازن للعيش المشترك.

وتأتي هذه الزيارات ضمن إطار الدبلوماسية الروحية للفاتيكان، التي تعتمد على التأثير الثقافي والمعنوي بدل الأدوات السياسية التقليدية. وقد انعكس هذا النهج في خطاب البابا الذي ركّز على احترام التنوع الديني وعلى ضرورة تطوير رؤية مشتركة تقوم على الأخلاق والتسامح والتفاهم، باعتبارها أسسًا أساسية لاستقرار المجتمعات وازدهارها. كما تسهم الزيارة في ترسيخ الروابط بين الفاتيكان وكنائس الشرق الأوسط، وتعزيز الشعور بالانتماء المسيحي في المنطقة، من خلال تثمين الوجود التاريخي للمجتمعات المسيحية وتأكيد أهميتها في النسيج الثقافي والاجتماعي للشرق الأوسط.

فإن زيارة البابا ليون إلى تركيا ولبنان، والأهمية المتوقعة لأي زيارة مستقبلية إلى الأردن، لا تشكل أحداثًا بروتوكولية فحسب، بل مبادرات استراتيجية تهدف إلى ترسيخ قيم الحوار الديني وإثبات أن التسامح والاحترام المتبادل يشكلان القاعدة الأساسية لصناعة السلام وبناء مستقبل متوازن في الشرق الأوسط. ومن خلال هذه الجهود، برزت رسالة واضحة بأن تعزيز ثقافة الاختلاف الإيجابي والحوار بين الأديان يمثل إطارًا حضاريًا لا غنى عنه في عالم تتزايد فيه الحاجة إلى التفاهم الإنساني العميق.