افتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث والمؤتمر العلمي الثامن للجمعية الأردنية للعناية بالسكري

خريسات:السكري تسبَّب بنحو 6% من الوفيات في المملكة

شقم: 70% من المتعايشين مع السكري هم في سن العمل

برهم: المؤتمر تناول أحدث التطورات في تشخيص وعلاج ومتابعة السكري ومضاعفاته

وطنا اليوم – افتتحت الدكتورة إلهام خريسات أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية، مندوبةً عن راعي المؤتمر وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث والمؤتمر العلمي الثامن للجمعية الأردنية للعناية بالسكري، والذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للسكري 2025 تحت شعار: “السكري وجودة الحياة.. السكري في العمل”.

وقالت خريسات أن مرض السكري يعد من أكثر الأمراض انتشارًا وأبرز أسباب المراضة والوفاة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تشير بيانات سجل الوفيات لعام 2024 في الأردن إلى أن السكري تسبَّب بشكل مباشر بنحو 6% من الوفيات، إضافة إلى مساهمته في أمراض القلب والشرايين التي شكلت نحو ثلث الوفيات، كما تسبب بربع حالات الفشل الكلوي النهائي.

واضافت أن أكثر من 60% من البالغين في الأردن يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، فيما لا يحقق نحو ربع السكان الحد المطلوب من النشاط البدني، ويقتصر تناول خمس حصص يومية من الخضار والفواكه على 16% فقط، بينما يدخن أكثر من نصف السكان فوق 15 عامًا التبغ، ما يزيد من خطورة الإصابة بالسكري والأمراض غير السارية.

وأشارت خريسات ان الوقاية والتثقيف الصحي والكشف المبكر ذات أهمية بالغة وتتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات التطوعية والمجتمع بأسره.

وبينت أن وزارة الصحة تركز على التوسع في خدمات الوقاية، وتعزيز التغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء مراكز متخصصة لعلاج السكري، وتوفير أحدث العلاجات وابتعاث الكوادر للتخصص في رعاية المرضى، مع الالتزام بالشراكة مع جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والتطوعية لتحقيق أفضل النتائج الصحية.

ومن جانبها اكدت الدكتورة نديمة شقم، رئيس الجمعية الأردنية للعناية بالسكري ورئيس المؤتمر، أهمية التركيز هذا العام على تحسين جودة الحياة للمتعايشين مع السكري، خاصةً في بيئات العمل، لافتة إلى أن 70% من المتعايشين مع السكري هم في سن العمل، ويواجه الكثير منهم تحديات يومية تمس حقوقهم المهنية وصحتهم الجسدية والنفسية، بما في ذلك التمييز أو نقص الدعم أو الخوف من الإفصاح عن حالتهم الصحية. وأشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات المتعايشين مع السكري ومتطلبات بيئات العمل، والدفاع عن حقوقهم لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة والدعم اللازم لنجاحهم في حياتهم العملية والشخصية.

وأكدت شقم أهمية الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية، والتي شملت تطوير برامج تدريبية متقدمة للكوادر الصحية، ودعم مبادرات الكشف المبكر والتوعية المجتمعية، ومناصرة حقوق المتعايشين مع السكري، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، والمساهمة في تطوير الأدلة الإرشادية الوطنية، إضافة إلى إصدار كتاب السكري والصيام الآمن وكتاب المرأة والسكري.

كما استعرضت فعاليات الجمعية خلال اليوم العالمي للسكري 2025، والتي تضمنت احتفالاً خاصاً بالأطفال لتعزيز نمط الحياة الصحي، ومشاركة في احتفال مستشفى الملكة رانيا للأطفال، وتنظيم يوم صحي في العقبة قدّم خدمات الكشف والإرشاد لنحو 100 مراجع، إلى جانب ورشة عمل موجهة للكوادر الطبية حول استخدام التكنولوجيا الرقمية والفحوصات الممنهجة لتحسين إدارة السكري، واليوم الطبي المجاني الذي قدّم خدمات طبية وإرشادية لأكثر من 100 شخص. وشملت الفعاليات أيضاً تنظيم فعالية “نمشي للتوعية بالسكري”، والمشاركة في اللجنة الفنية مع وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية لإطلاق السجل الوطني للسكري من النوع الأول، بالإضافة إلى حملة توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “اعرف أكثر واعمل المزيد من أجل السكري في مكان العمل”، والمشاركة في مؤتمر المشرق العربي الرابع لأمراض الغدد الصم والسكري من خلال ورشة عمل “الرعاية الشاملة للسكري”، إلى جانب تنظيم يوم صحي مجاني في البنك المركزي لتقديم خدمات الكشف المبكر للموظفين.

من جانبه، أكد الدكتور موريس برهم، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن هذا الحدث العلمي يأتي ضمن برنامج التعليم الطبي المستمر، ويحمل شعاراً يعكس التزام الجمعية بربط الرعاية الصحية ببيئات العمل وتأثيرها على جودة حياة المتعايشين مع السكري. وقال إن المؤتمر اشتمل على ورشتي عمل متخصصتين وثلاث جلسات علمية ضمت 14 محاضرة نوعية تناولت أحدث التطورات في تشخيص وعلاج ومتابعة السكري ومضاعفاته، إضافة إلى موضوعات تتعلق بجودة الحياة وصحة المرضى في بيئات العمل. وأشار إلى أن المجلس الطبي الأردني اعتمد فعاليات المؤتمر بواقع 6 (CPD) ساعات تعليم طبي مستمر دعماً لتطوير القدرات المهنية للكوادر الصحية.

ووجّه برهم شكره للمحاضرين والشركات الداعمة ولجان المؤتمر كافة على جهودهم التي أسهمت في إنجاح الفعاليات، مقدماً شكره أيضاً لشركة وادي الأردن لتنظيم المؤتمرات على دورها المتميز في تنظيم الحدث.

كما شهد المؤتمر مداخلات علمية من الدكتور مصباح سيد كامل، الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور بسام البواعنة، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في العقبة، وبحضور مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لتحسين خدمات رعاية مرضى السكري في الأردن وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية بيئات العمل الصحية والداعمة للمتعايشين مع السكري.