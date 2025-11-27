مستشفى الأمير حمزة يحتفي بفوز إحدى كوادره بجائزة دولية مرموقة في مجال الأشعة

وطنا اليوم:أعلنت مستشفى الأمير حمزة عن فوز الموظفة نسرين حنن، الحاصلة على درجة الماجستير في التصوير الطبي (MSc Medical Ultrasound) والعاملة في قسم الأشعة بوظيفة أخصائية تصوير وعائي، ضمن قائمة أفضل 40 شخصية حول العالم لعام 2025، وهي من أبرز الجوائز الدولية التي تمنح للقادة الشباب المتميزين في مجال التصوير الطبي وإدارة خدمات الأشعة.

وقال مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش اليوم الخميس، إن الجائزة تمنح من منصة Radiology Business الأميركية، إحدى أهم الجهات الإعلامية المتخصصة في تطوير خدمات الأشعة عالميا التي تختار سنويا 40 شخصية تحت سن الأربعين ممن حققوا إسهامات مؤثرة في الارتقاء بالممارسات الإشعاعية وجودة الخدمات الطبية.

وبين ان تكريم نسرين حنن، جاء بسبب ما حققته من إنجازات علمية وعملية، شملت إدخال تقنيات تصوير حديثة في مستشفى الأمير حمزة مثل تقنية Shear Wave Elastography ودورها في تدريب الكوادر ورفع كفاءتها في مجال التصوير الوعائي، إلى جانب مشاركتها في دعم الجراحات الوعائية باستخدام أجهزة التصوير الفوري، وإسهامها في أنشطة التوعية المجتمعية المتعلقة بالتشخيص المبكر لأمراض الأوعية.

كما حاز مشروع الماجستير الخاص بها على جائزة أفضل مشروع في NHLI – National Heart and Lung Institute في Imperial College London، إضافة إلى مشاركات علمية متعددة في مؤتمرات دولية.

وأكد أبو طربوش أن هذا الإنجاز يعكس تميز الكوادر الطبية في المستشفى، ويؤكد دوره كبيئة حاضنة للإبداع والريادة، مشيرا إلى أن فوز إحدى الموظفات بجائزة دولية مرموقة يضع الأردن على خريطة التطور العالمي في مجال الأشعة والتصوير الطبي.

وأضاف، إن المستشفى سيواصل البناء على هذه النجاحات لتعزيز برامج التدريب والتطوير المستمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

من جهته، أشاد رئيس قسم الأشعة الدكتور أحمد أبو عين بجهود الموظفة نسرين حنن، مؤكدا أن تميزها يعكس روح العمل الجماعي داخل القسم ويشكل حافزا لبقية الزملاء لمزيد من التطوير والابتكار في الخدمات التشخيصية.

وثمنت إدارة المستشفى أخصائية تصوير وعائي نسرين حنن، مؤكدة دعمها المستمر لجميع الكوادر للمشاركة في البرامج والمسابقات الدولية التي تسهم في الارتقاء بالمعرفة الطبية وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.