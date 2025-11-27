الحملة الأردنية توزّع 1600 طرد كسوة شتوية للأطفال ضمن حملة الشتاء في غزة

وطنا اليوم:نفذت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، عملية توزيع 1600 طرد كسوة شتوية للأطفال على الأسر المتضررة في مختلف مناطق قطاع غزة شمالاً وجنوباً، في إطار جهودها الرامية للتخفيف من معاناة العائلات النازحة مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب موجات البرد، وذلك ضمن سلسلة حملة الشتاء المتواصلة،

وشملت الطرود ملابس شتوية أساسية تُلائم مختلف الفئات العمرية من الأطفال، وتم توزيعها وفق آلية منظمة تراعي احتياجات الأسر الأكثر تضررًا، بما يعزز دور الحملة في الاستجابة الإنسانية الشاملة داخل القطاع.

وأكد المنسق العام للحملة الأردنية عبد الرحمن العواد أن استمرار مشاريع الشتاء يأتي حرصًا على دعم الفئات الأكثر هشاشة، قائلاً: “نلتزم في الحملة الأردنية بمواصلة العمل الميداني وتقديم ما يلزم لأهلنا في غزة، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون ظروفًا صعبة خلال هذا الفصل”.

وتواصل الحملة الأردنية تنفيذ مشاريع إغاثية متنوعة في القطاع، تشمل الغذاء والكساء والمساعدات الطبية، ضمن خطة متكاملة لدعم الأسر في ظل الظروف الإنسانية الحالية.