وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في لواء الرمثا

31 ثانية ago
وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في لواء الرمثا

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام ان كوادر الإنقاذ والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني شرق اربد والشرطه تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقه بمنطقة في لواء الرمثا.
واضاف انه نتج عن الحريق وفاة شخصين ،الاب(٣٦) سنه والابن(٣) سنوات ، حيث تم إخلائهما إلى المستشفى.
وسيتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق .


