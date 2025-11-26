الحكومة: حملة لضبط التدخين من خلال التشريعات خلال أسابيع

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة إبراهيم البدور، أن الوزارة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة حملة لضبط التدخين في المؤسسات والمرافق العامة، وذلك من خلال التشريعات.

وقال البدور، خلال رده على استفسارات النواب في اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة الصحة الأربعاء، إن لجوء الوزارة إلى شراء الخدمات جاء نتيجة نقص الكوادر، خصوصًا في التخصصات الدقيقة، مشيرا إلى العمل على تحسين العقود وتعزيز الرقابة على تنفيذها.

وأضاف أن مخزون الأدوية المتوافر لدى الوزارة يكفي لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، لافتًا إلى أن مستشفى الرمثا تعامل باحترافية عالية مع الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة وقدم كافة الخدمات اللازمة للمصابين.

وبيّن البدور أن الوزارة ستحوّل المستشفى الميداني في مستشفى الأمير حمزة إلى قسم للطوارئ وغسيل الكلى، مشيرًا إلى أن افتتاحه سيتم الشهر المقبل.

وفي ملف السياحة العلاجية، أوضح الوزير أنها تمثل “المصدر الأول للدخل القومي”، وأن الوزارة تعمل على خطة جديدة قابلة للتطبيق تشمل تطوير الخدمة وتفعيل أدوات التشجيع والرقابة، مؤكدا أنه سيتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها قريبًا.