بالصور .. حفل افتتاح وفعاليات اليوم الأول لقمة ” التايمز 2025″ في عمان الاهلية

وطنا اليوم:مع أمطار الخير الغزيرة وبرودة الطقس يوم أمس الثلاثاء ، سطعت شمس قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2025 في يومها الاول برحاب جامعة عمان الاهلية .

وتُعد هذه القمة التي تستضيفها جامعة عمان الاهلية بالتعاون مع الجامعة الأردنية ، هي الأولى من نوعها في الأردن، حيث تحتضن المملكة حدثًا عالميًا بهذا المستوى منذ تأسيس تصنيفات التايمز، ما يعكس الثقة الدولية بمكانة الجامعات الأردنية وقدرتها على تنظيم فعاليات أكاديمية رفيعة.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر ، بحضور السيد فيل باتي رئيس الشؤون العالمية للتايمز للتعليم العالي وعدد من الاساتذة المسؤولين في تصنيف التايمز، والدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الامناء ورئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية وأ.د.ساري حمدان رئيس الجامعة والسادة العمداء وحشد من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية بالجامعة وعدد من الاكاديميين من الجامعة الاردنية والجامعات الاردنية الأخرى الى جانب القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية الاستاذ الدكتورمحمد الشمري و نخبة من رؤساء الجامعات وصناع السياسات والباحثين، حيث شاركت وفود من أكثر من 20 دولة عربية ودولية .

وفي الجلسة الافتتاحية، أكد الاستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهليّة، أن استضافة القمة تمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة الأردن على خارطة التعليم العالي عالميًا، مشيرًا إلى أن جامعة عمّان الأهليّة دخلت الفئة العالمية 401–500 وفق تصنيفات التايمز، ما يعكس الجهود الكبيرة لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار الأكاديمي.

كما شدد على أن القمة تتيح فرصة استراتيجية لتعميق التعاون مع الجامعات الدولية وتعزيز الحوار حول مستقبل التعليم العالي والابتكار في العالم العربي.

من جهته، أشاد فيل باتي رئيس الشؤون العالمية للتايمز للتعليم العالي ، بالتقدم الملحوظ للجامعات الأردنية وقدرتها على تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم، مؤكدًا أن الأردن أصبح أنموذجًا واعدًا في المنطقة من حيث جودة التعليم والبحث العلمي.

وتحت عنوان “مُضيف مُميز” ألقى أ.د.أحمد حمدان نائب رئيس جامعة عمان الأهلية كلمة تحت عنوان (مُستعدون للمستقبل ومتحدون: تطوير الرؤية وتنفيذ الاستراتيجية) استعرض فيها الرؤية الاستراتيجية للجامعة والتطور الذي تحققه في التصنيفات الدولية وفي شتى المجالات .

كما قدم أ.د. إبراهيم الهاجري، رئيس جامعة خليفة رؤية حول إعادة تصور الجامعة العربية : من البحث إلى قيادة الابتكار، مؤكدا على اهمية البحث العلمي وتطوير وتوجيه قيادة الابتكار والاختراع .

وقد شهد اليوم الأول من القمة جلسات متخصصة تناولت:

• حوار حول المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي في الأوساط الأكاديمية.

• محور حماية الامتحانات في عصر الذكاء الاصطناعي حيث تحدثت الاستاذة أمل دمشقي المديرة الإقليمية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

• تبعه حوار مفتوح حول تصميم المؤسسات لإحداث التغيير والتأثير ، تحدث فيه كلا من الاساتذة : جولييت روسيل مراسلة، و فيكتوريا ليندسي نائبة رئيس الجامعة البريطانية في العراق، ويسرى مزوجى عميدة جامعة برمنغهام دبي.

• وفي محور : من الحرم الجامعي إلى التسويق التجاري تحدث الاساتذة : ريم الفايزمديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الأردنية وعلام أحمد الرئيس المؤسس للرابطة العالمية للتنمية المستدامة، وعبد الله إلياس مدير التصنيفات والاستراتيجية والتطوير المؤسسي – جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، ومارسيلو سكاليسي مديراتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط (UNIMED).

• تلا ذلك ندوة متقدمة في البيانات: تصنيفات التايمز للجامعات العربية ٢٠٢٥ تحدث فيها الاساتذة : وائل منصور مدير أول لنجاح العملاء ، وهانا بيكوك رئيسة تصنيفات التأثيرللتايمز للتعليم العالي.

• أما في محور بناء استراتيجية جامعية رقمية أولا، فقد تحدث كلا من الاساتذة :

سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية جامعة دبي ، وأمل دمشقي المدير الإقليمي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورياض حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات ، وإيمان مجاهد مساعدة نائب الرئيس للتحول الرقمي، رئيسة قسم الاستراتيجية والمعرفة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وجوردان سرور مساعد عميد الموارد التعليمية والابتكار الجامعة اللبنانية الأمريكية.

• وفي محور منظومات الابتكار: من البحث إلى التأثير الإقليمي تحدث :سولفيج نيكلوس المدير الإداري إكس للاستشارات ، ورامي بيرم نائب رئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة “المشارك للبحوث “، وجهينة غريب أستاذة وحاملة كرسي اليونسكو – جامعة منوبة، وغسان سعيد أستاذ الأورام النسائية بكلية الطب بجامعة ولاية واين، وميريام صفير المديرة التنفيذية للمعهد العربي للمرأة – الجامعة اللبنانية الأمريكية

وقد أشاد المشاركون بالمستوى الرفيع للتنظيم والبنية التقنية المتطورة التي وفرتها جامعة عمّان الأهليّة، إلى جانب التنسيق مع فريق Times Higher Education (THE) لضمان جودة عالية في جميع الفعاليات.

واختتمت فعاليات اليوم الأول أمس الثلاثاء بجلسات نقاشية تفاعلية ركزت على بناء شراكات دولية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية، على أن تستمر القمة اليوم الأربعاء بمجموعة من الجلسات المتخصصة التي تتناول الابتكار والتميّز الأكاديمي وريادة الأعمال.