كلية الصيدلة في فيلادلفيا تبحث تحديات وفرص سوق العمل الأردني

دقيقتان ago
وطنا اليوم:عقدت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا محاضرة توعوية بعنوان “فرص العمل الصيدلاني في السوق الأردني”، بحضور عميد الكلية الدكتور نبيل النمر، قدّمها الخبير الصيدلاني الدكتور أحمد الرصاصي.
وشهدت الفعالية حضور أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من طلبة الكلية.
واستعرض الدكتور الرصاصي خلال المحاضرة أبرز مجالات العمل المتاحة أمام الصيادلة في القطاعين الدوائي والصحي، مشيراً إلى التغيّرات المتسارعة في الممارسة الصيدلانية، وما يتطلبه ذلك من تطوير مستمر للمهارات العلمية والعملية، مؤكدًا أهمية مواكبة الطلبة للتقنيات الحديثة وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة.
وفي ختام الفعالية، كرّمت الكلية الدكتور الرصاصي تقديراً لجهوده في تعزيز المعرفة المهنية لدى الطلبة، وإسهامه في إلقاء الضوء على مستقبل مهنة الصيدلة والتحديات التي تواجهها في الأردن.


