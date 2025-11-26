بنك القاهرة عمان
ترمب يرفع منسوب التفاؤل باتفاق قريب في أوكرانيا

وطنا اليوم:تسابق واشنطن وكييف وموسكو الوقت لإبرام تسوية تنهي الحرب الأوكرانية، بينما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منسوب التفاؤل معلناً أنّ الاتفاق بات “قريباً جداً”، مؤكداً إرسال مبعوثه ستيف ويتكوف إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ووزير الجيش دان دريسكول إلى كييف، وانضمام وزير الخارجية ماركو روبيو لاجتماعات “تحالف الراغبين” للمرة الأولى بهدف تثبيت الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
ترامب شدّد على أنّ الموعد النهائي للاتفاق “ليس الخميس، بل حين ينجز بالكامل”، ملمحاً إلى تقدّم في التفاهمات مع روسيا، وإلى تنازلات وافقت عليها موسكو، لكنه أقرّ بوجود نقاط خلاف حساسة تتعلق بالأراضي وبالترتيبات الأمنية.
في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للمضيّ قدماً في الاتفاق “بمشاركة شخصية من ترامب”، محذّراً من أي صيغة تتجاوز المشاركة الأوروبية، ومؤكداً ضرورة بحث نشر “قوة طمأنة” في أوكرانيا. وأشار إلى أن النسخة المعدّلة من الخطة الأميركية تتضمن “مبادئ” تتيح التوصل لاتفاقيات أعمق، فيما تؤكد كييف أن مسألة الأراضي ما تزال العقدة الأكبر.
أوروبياً، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة الضغط على موسكو، معتبراً أنها “لا تُظهر رغبة في وقف النار”، بينما جدد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا تمسكهم بمبدأ عدم تغيير الحدود بالقوة.


