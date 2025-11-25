إغلاق طريق وادي عربة بالاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب المياه

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الدوريات الخارجية عن إغلاق طريق وادي عربة مؤقتاً في الاتجاهين، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، ولا سيما قرب مثلث السوداني.

وأوضحت الإدارة أنه تم وقف حركة السير من محطة السلماني باتجاه عمّان، ومن ما قبل مثلث السوداني باتجاه العقبة، حرصاً على سلامة المواطنين.

ودعت الدوريات الخارجية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، مشيرة إلى وجود كوادرها في الميدان لتنظيم الحركة وتقديم الإرشادات.

كما أتاحت الإدارة خدمة الاستفسار عن حالة الطرق على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات الدوريات الخارجية.