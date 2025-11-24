الطّالب محمد غانم يظفرُ بلقب (الماهر) في القرآن الكريم

وطنا اليوم:فاز الطّالبُ محمد رائد غانم من السَّنة الثّانية في قسم الفقه وأصوله بكلية الشّريعة في الجامعة الأردنيّة، بالمركز الأوّل في مسابقة “الماهر” في القرآن الكريم على مستوى الجامعات الأردنيّة، بعد منافسة قوية جمعته بزميله من الجامعة الأردنيّة تميم الثوابي من كليّة الآداب في المرحلة النهائيّة، مؤكّدًا تميّزَه في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وفهم معانيه.

وجاءَ فوزُ غانم في النُّسخة الخامسة من المسابقة التي نظّمتها جمعيةُ الماهر القرآنيّة، واستهدفت في بعض فعالياتها طلبةَ الجامعات الأردنيّة الرسميّة والخاصّة ضمن مسار “تحدي الجامعات الأردنيّة”، بهدف تنمية مهارات حفظ القرآن الواعدة وفهمه، وتمكين الشّباب من إتقان القراءة الصّحيحة وفهم المقروء، وتحفيزهم على الارتباط بكتاب اللّٰه تعالى.

وكان غانم قد اجتاز مراحل متعدّدة من التّصفيات وصولًا إلى النهائيّ الذي شهد مشاركةً متميّزة من طلبة الجامعات الأردنيّة، قبل أن يحصد اللقب في مسابقة ركّزت محاورُها على الحفظ، وفهم المعاني، والتجويد، إلى جانب تطبيقات عمليّة في الأداء القرآنيّ.

من جانبه، قدّم عميدُ كلية الشّريعة الدكتور عبد الرحمن الكيلاني التّهنئة للطّالب غانم على هذا الإنجاز، مؤكّدًا أنّ فوزه يعدُّ ثمرةً للبرامج الأكاديميّة والخطط الدراسيّة التي تقدّمها الكليّة لإعداد طلبتها وتأهيلهم علميًّا ومعرفيًّا، بما يمكنهم من المنافسة على المستويات المحليّة والإقليميّة والدوليّة.

وأضاف الكيلاني أنّ هذه المشاركة تعدّ الأولى لطلبة الكليّة في المسابقة، وقد توّجت بحصول غانم على المركز الأول، داعيًا طلبة الكلية وسائر طلبة الجامعة إلى الاقتداء به والمشاركة في الفعاليات التي تُعنى بالقرآن الكريم وتجويده وتعلّم مفرداته؛ فـ”لا خاسر مع القرآن، ولا مقام أعلى من مقام حافظه”، حسب قوله.

وجديرٌ بالذّكر أنّ جمعية الماهر القرآنيّة هي جمعية أهليّة تُعنى بخدمة القرآن الكريم، وتُطلق مجموعةً من المسابقات الهادفة إلى تمكين الطلبة في مسارات متعدّدة، تشمل حفظ القرآن كاملًا، وحفظ المفردات، والتّجويد النظريّ والعمليّ، وتأهيل المشاركين للمسابقات الكبرى، بالإضافة إلى مسابقة “الماهر الصّغير” الموجَّهة للأطفال لتنمية قدراتهم في الحفظ والتّجويد