إطلاق مبادرة في البلقاء لشرح خطبة الجمعة وتعلم القرآن بلغة الإشارة

23 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:أطلقت مديرية أوقاف محافظة البلقاء بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية الأحد، مبادرة “الخطيب الصامت” بهدف دمج فئة الصم في الخطاب الديني.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المشاركين من استخدام لغة الإشارة لشرح خطبة الجمعة وتعلم القرآن الكريم، بالإضافة إلى دروس الوعظ والإرشاد لفئة الصم بأسلوب يراعي خصوصيتهم ويسهل عليهم فهم أمور دينهم وحياتهم اليومية.
وسيتم توزيع المشاركين بعد انتهاء الدورة على عدد من المساجد الرئيسية في المحافظة.
وأكد مدير أوقاف محافظة البلقاء طالب العواملة، أن المبادرة تعد نقلة نوعية في العمل الدعوي، كونها تستهدف شريحة من المجتمع وتسهم في إدماجهم وتمكينهم من تلقي الخطبة والموعظة بلغة يفهمونها.
وتعد هذه المبادرة إحدى النماذج المتميزة والأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث تؤكد تطوير أدوات التواصل الديني وتوسيع مظلة الخطاب لتشمل الجميع بلا استثناء في صورة إنسانية تعزز التكافل والتماسك المجتمعي.


