الشيخ أيوب أبو الحاج رجل لا يتخلى عن ظله

23 نوفمبر 2025
الشيخ أيوب أبو الحاج رجل لا يتخلى عن ظله

وطنا اليوم:في شيبته تاريخ يروى، وكل شعرة بيضاء في رأسه، ليست مجرد علامة زمن، بل هي خيط فضل من خيوط المجد، وشاهد عدل على سنوات من العطاء في تاريخ العشيرة التلاوية بعائلاتها، ودوما تلتقي به على مائدة الأصالة،ويحمل عباءته على كتفيه بثبات ووقار، ويمضي معك دون تلكؤ رغم تقدمه في العمر، وترتكز عليه في العوصاء.
يعمل بصمت النسر، وإقتدار الأسد، ودون ضجيج الطاووس؛ فالعامل في الخفاء يراه الله في الجلاء.

وفي صمته أسفار تكتب، وفي هدوئه كالنسيم العليل، خدوم كالغيث الهمي، وجماله في جوهره كما البدر في تمامه! فجمالية مظهره إنعكاس لجمالية معدنه الأصيل كما تضرب الريحانة جذورها في حديقة النعيم، أما باطنه ففيه قلب لين كما وصف الله أهله ونفس مطمئنة، وروح سخية كالغيث في زمان الجدب.

وتذكرنا بقول الشاعر إذا ذكرت أسماء أهل الفضائل فإن أسمك في أعلى الذروة العلياء.

اللهم أحفظ علينا أبا بسام، شيخ مشايخ تل الصافي في الحضر والمدر والوبر، وبلا منازع، وأجعله ذخرا للعروة الوثقى، بفعله النبيل، وعمله الدؤوب؛ فهو مرٱة أهل التل، وسيف الحق الذي لا ينثني، وأمده بالصحة والعافية، وأكتب له القبول في الأرض والسماء.

نعتز بك يا أبا بسام قريبا وإبن عمومة وإبن خؤولة، فالرحم الذي بيننا حبل ممدود من السماء.
د. عطا أبو الحاج


