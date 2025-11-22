نقابة الأطباء: عجز الصندوق 45 مليون دينار .. ولا حلول لدينا سوى «نصف الراتب»

وطنا اليوم _

قال عضو مجلس نقابة الأطباء، طارق الخطيب، السبت، إن النقابة تواجه عجزا ماليا في صندوقها يصل إلى 45 مليون دينار في مركزي عمّان والقدس.

وأضاف الخطيب أن النقابة لجأت خلال المجلس الماضي إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء دراسة اكتوارية لتحديد الإجراءات اللازمة لوقف العجز المالي.

وأشار إلى أن النقابة تقدم رواتب تقاعدية لنحو 6,600 مستفيد من الأطباء المتقاعدين وورثتهم بين مركزي عمّان والقدس، وفقا للمملكة.

وأوضح الخطيب أن متطلبات الصندوق الشهرية لصرف الرواتب تقدر بمليون و300 ألف دينار، في حين تتراوح الإيرادات الشهرية بين 400 و700 ألف دينار، مما يؤدي إلى عجز شهري يتراوح بين 500 و600 ألف دينار.

وبين أن نقابة الأطباء تجد صعوبة في صرف الرواتب كاملة للأطباء، ويقتصر الحل الحالي على صرف نصف الراتب مع بعض الاستثناءات.