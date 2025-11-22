الأعرج رئيساً تنفيذياً لشركة كهرباء المملكة

وطنا اليوم _

قرّر مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، يوم الخميس الماضي، تكليف خبير الطاقة المهندس رائد الأعرج بمهام الرئيس التنفيذي للشركة.

ويُعد المهندس الأعرج من أبرز الكفاءات الوطنية في قطاع الطاقة، إذ يحمل الماجستير في هندسة الطاقة بتقدير امتياز من جامعة مِيتشِغان في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الجامعة ذاتها بتقدير امتياز.

ويتمتع الأعرج بسجلٍ مهني حافل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتحول المؤسسي، إذ يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة المملكة لاستثمارات الطاقة التابعة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ولديه خبرة في تحسين مؤشرات الأداء، وخفض الفاقد الفني وغير الفني، ورفع موثوقية الشبكة، إلى جانب إدخال حلول الذكاء الاصطناعي في تحليل الفاقد الكهربائي

كما أسّس وترأّس في الولايات المتحدة شركة Lanista Inc. المتخصصة في تطوير تقنيات الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وله خبرة طويلة في قطاع النفط والغاز والصخر الزيتي من خلال دوره في تأسيس شركات دولية ومحلية، بالإضافة إلى إدارته وتنفيذه مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها مشروع محطة العقبة الكهربائية بالتعاون مع شركة ABB العالمية.

وساهم الأعرج في صياغة رؤى وطنية في قطاع الطاقة من خلال عمله كخبير رئيسي في تقرير حالة البلاد الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وقدّم توصيات متعلقة بكفاءة الطاقة، واستدامة البنية التحتية، والتحول الطاقي الوطني.

ويُعرف عنه تركيزه على إصلاح قطاع الطاقة من خلال التحول الرقمي، ودمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقليل التكاليف على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خبرته في الحوكمة وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.