بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأعرج رئيساً تنفيذياً لشركة كهرباء المملكة

22 نوفمبر 2025
الأعرج رئيساً تنفيذياً لشركة كهرباء المملكة

وطنا اليوم _

قرّر مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، يوم الخميس الماضي، تكليف خبير الطاقة المهندس رائد الأعرج بمهام الرئيس التنفيذي للشركة.

ويُعد المهندس الأعرج من أبرز الكفاءات الوطنية في قطاع الطاقة، إذ يحمل الماجستير في هندسة الطاقة بتقدير امتياز من جامعة مِيتشِغان في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الجامعة ذاتها بتقدير امتياز.

ويتمتع الأعرج بسجلٍ مهني حافل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتحول المؤسسي، إذ يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة المملكة لاستثمارات الطاقة التابعة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ولديه خبرة في تحسين مؤشرات الأداء، وخفض الفاقد الفني وغير الفني، ورفع موثوقية الشبكة، إلى جانب إدخال حلول الذكاء الاصطناعي في تحليل الفاقد الكهربائي

كما أسّس وترأّس في الولايات المتحدة شركة Lanista Inc. المتخصصة في تطوير تقنيات الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وله خبرة طويلة في قطاع النفط والغاز والصخر الزيتي من خلال دوره في تأسيس شركات دولية ومحلية، بالإضافة إلى إدارته وتنفيذه مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها مشروع محطة العقبة الكهربائية بالتعاون مع شركة ABB العالمية.

وساهم الأعرج في صياغة رؤى وطنية في قطاع الطاقة من خلال عمله كخبير رئيسي في تقرير حالة البلاد الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وقدّم توصيات متعلقة بكفاءة الطاقة، واستدامة البنية التحتية، والتحول الطاقي الوطني.

ويُعرف عنه تركيزه على إصلاح قطاع الطاقة من خلال التحول الرقمي، ودمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقليل التكاليف على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خبرته في الحوكمة وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
14:05

جامعة البترا تعرض مشاريع ابتكارية في مؤتمر الأمن السيبراني (C8 2025)

14:01

أبو علي: المشرع الأردني راعى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ضريبة المبيعات

13:59

بعد 16 عاما.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

13:51

الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

13:48

أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

13:44

التصنيفات الجامعية… ليست أولوية ؟(١)

13:40

مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

12:31

النائب العموش: لا مؤشرات لوجود عفو عام بالأردن

12:27

الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

12:06

المؤبد لسوداني زور الجنسية الكويتية لأكثر من ثلاثة عقود

11:55

رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

11:49

الزعبي: الحكومة أنكرت الضرائب وفرضت 16% على الطرود البريدية

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025