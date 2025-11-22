بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

رابطة مشجعي “النشامى” في أميركا تنظم فعاليات استعدادا للمشاركة بالمونديال

22 نوفمبر 2025
رابطة مشجعي “النشامى” في أميركا تنظم فعاليات استعدادا للمشاركة بالمونديال

وطنا اليوم _

بدأت رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية عملها، لتنظيم فعاليات لتشجيع منتخب النشامى خلال فترة مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في أميركا والمكسيك وكندا خلال شهر حزيران المقبل.

وتنظم رابطة مشجعي النشامى في أميركا، العديد من الفعاليات المتخصصة للجالية الأردنية والجاليات العربية الأخرى، المتعلقة بالمنتخب الوطني، والهادفة إلى الاحتفال بتأهل المنتخب التاريخي للمونديال من خلال فعاليات متنوعة تستمر حتى نهاية مشاركة المنتخب في هذا الحدث العالمي.

وتأسست الرابطة بهدف جمع الجالية الأردنية ومحبي المنتخب في أميركا تحت مظلة واحدة، لتعزيز روح الانتماء، ودعم المنتخب الوطني خلال مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026 وما بعدها.

وقال المشرف على الرابطة بهاء الدين العساف إن هناك الكثير من الفعاليات التي ستنظمها الرابطة خلال الفترة المقبلة احتفالا بتأهل المنتخب، مشيرا إلى أن هناك فعالية كبيرة ستنظم يوم 5 الشهر المقبل، وهو موعد إجراء قرعة كأس العالم، حيث تعد الرابطة حفلا كبيرا لأبناء الجالية الأردنية لحضور القرعة.

وقال العساف في تصريح من أميركا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): نسعى لدعم المنتخب إعلاميا ومعنويا، من خلال جمع أبناء الجالية الأردنية للمشاركة في العديد من الفعاليات التي تهدف لحشد أكبر عدد من المشجعين لمنتخب النشامى الذي يشارك لأول مرة في المونديال، لافتا إلى أن الرابطة تهدف إلى تعزيز التشجيع الرياضي المثالي الذي يتميز به الأردنيون.

وأشار إلى أن هناك تحضيرا لحفل مشاهدة قرعة كأس العالم 2026، وتنظيم حفل رسمي برعاية القنصلية الأردنية في شيكاغو، وتحديد جدول برنامج الحفل، المسابقات، الفقرات، وآلية إدارة الفعالية.

وأكد أن هناك توجها لإنتاج فيديوهات تعريفية عن الأردن والرابطة، وإعداد فيديوهات تعليمية للجمهور مثل “كيفية التسجيل لتذاكر كأس العالم، واستخدام الموسيقى الحماسية الأردنية في المواد الإعلامية، ودمج علم الأردن وهوية الرابطة في كل التصاميم والفيديوهات”.

وأكد العساف أن الجالية الاردنية في أميركا تملك حماسا منقطع النظير لترتيب فعاليات تعنى بتشجيع المنتخب خلال مشاركته التاريخية في المونديال بما يخدم الفريق واللاعبين، وبما يعكس الهوية الأردنية الأصيلة التي تحث دائما على التشجيع بروح رياضية وبشكل مثالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
14:01

أبو علي: المشرع الأردني راعى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ضريبة المبيعات

13:59

بعد 16 عاما.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

13:51

الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

13:48

أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

13:44

التصنيفات الجامعية… ليست أولوية ؟(١)

13:40

مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

12:31

النائب العموش: لا مؤشرات لوجود عفو عام بالأردن

12:27

الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

12:06

المؤبد لسوداني زور الجنسية الكويتية لأكثر من ثلاثة عقود

11:55

رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

11:49

الزعبي: الحكومة أنكرت الضرائب وفرضت 16% على الطرود البريدية

11:41

ماليزيا تمنع الأطفال من فتح حسابات على مواقع التواصل

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025