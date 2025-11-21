البحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات ريادية لتعزيز الابتكار الزراعي

وطنا اليوم:وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية، أمس الخميس، من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، 6 اتفاقيات ريادية مع شركات ناشئة ومبادرات مبتكرة، في خطوة تعكس توجه المركز نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتمكين الرياديين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي.

وأكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، أن المركز “يمضي بثبات نحو تعزيز منظومة الابتكار الزراعي، وتحويل قصص النجاح الريادية إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة”، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية في دعم الريادة والإبداع، وتعزيز الاستثمار في العقول الأردنية القادرة على خلق حلول مبتكرة للتحديات الزراعية.

وأضاف الرواشدة: “اليوم نرسّخ شراكات جديدة تعكس ثقة الرياديين بالمركز الوطني، ونفتح أمامهم آفاقاً واسعة للوصول إلى الأسواق، وتطوير نماذج أعمال قادرة على خلق فرص عمل، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وتحقيق أثر تنموي حقيقي. نحن نؤمن بأن الابتكار هو لغة المستقبل، وأن الزراعة الحديثة هي بوابة الأردن نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة”.

وبين الرواشدة أن الاتفاقيات وقعت مع مجموعة من المشاريع الريادية النوعية، من بينها مشروع “كنوز المخلفات الزراعية” الذي يعمل على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة، ومشروع “المربي المحترف” الذي يقدم تطبيقاً ذكياً لإدارة السجلات التغذوية والصحية للمواشي.

كما شملت الاتفاقيات مشروع “الأكرمين” المختص بإنتاج وتسويق التين الشوكي الهجين العضوي بنكهات مبتكرة، إلى جانب مشروع تطوير تطبيق إلكتروني لربط المزارعين مباشرة مع الأسواق لعرض منتجاتهم وزيادة فرص تسويقها.

وتضم الاتفاقيات أيضاً مشروعاً لإنتاج مادة تعقيم طبيعية وغير كيماوية تستخدم بشكل آمن وفعّال في تعقيم المياه والغذاء، وتمتاز بقدرتها الواسعة على مكافحة الميكروبات والفيروسات والفطريات.

وأشار إلى أن المركز يواصل من خلال حاضنة الابتكار، دعم الرياديين والمشاريع الزراعية الناشئة عبر توفير التدريب، والاستشارات الفنية، والتسهيلات المخبرية، وفرص التشبيك، للوصول إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً.