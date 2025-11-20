بنك القاهرة عمان
رئيس عمان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثاني محلياً بمسابقة IEEE للأمن السيبراني والأول في فئة الويب المتقدّم

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة عمّان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، فريق الجامعة الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية، والمركز الأول في فئة الويب المتقدّم في مسابقة IEEE Jordan Cybersecurity 2025 للأمن السيبراني.
وجاءت هذه النتائج ضمن منافسات النسخة الحالية التي نظّمتها
IEEE Jordan CS & CIS Joint Chapter و IEEE Jordan Cybersecurity Group
بمشاركة أكثر من 25 جامعة أردنية، وما يزيد على 100 فريق من الطلبة.
وقد أشرف على إعداد فريق الجامعة كل من:
• أ.د محمد القطاونة – عميد كلية تقنية المعلومات
• د. أحمد سامي الشمايلة – رئيس قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي
• المدرسة نداء الشافعي
• محلل الأمن السيبراني السيد حسين الزغاتيت
حيث شاركت الجامعة بفريقين من طلبة كلية تقنية المعلومات، ضمّا كل من الطلبة :
محمد خضر أبو خاص، عامر سلامة العساف، شاهين حسن السباني، هراد هاكوب مراديان، أيهم المصري، طارق عبد الغني، نور الدين العزام.
وأكّد الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم لطلبة الجامعة في مجال الأمن السيبراني، ويبرهن على جودة التدريب الأكاديمي والعملي الذي توفره الكلية، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في دعم طلبتها وتعزيز مشاركاتهم في المسابقات المتخصصة على المستويين الوطني والدولي.


