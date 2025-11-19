ضمن مبادرتها “كسوة  الشتاء” مدرسة المزار الأساسية المختلطة في ماعين توزع كسوة الشتاء على عدد من طلبتها

وطنا اليوم – وزعت مدرسة المزار الأساسية المختلطة بمنطقة المنشية في ماعين كسوة الشتاء على عدد من طلبة المدرسة بإشراف مديرة المدرسة سماهر السيوف وبحضور عدد من سيدات المجتمع المحلي أسماء ابو الغنم وسهيله العمرو وماجده العبابسه ضمن خطة المدرسة التطويرية السنوية اللامنهجية والمتمثلة بتنفيذ نشاطات تطوعية تهدف إلى مساعدة الطلبة في المدرسة.

وقالت السيوف أنه تم توزيع كسوة الشتاء على عدد من الطلبه في المدرسه سائلة الله أن يتقبلها قبولاً حسناً وجبراً للخواطر يليق بانسانيتنا.

وشكرت السيوف الداعمات والناشطات في العمل الاجتماعي التطوعي أسماء ابو الغنم وسهيله العمرو وماجده العبابسه لتعاونهن مع المدرسة في مختلف النشاطات التي تنظمها المدرسة كما شكرت المجتمع المحلي لتعاونه مع المدرسة ودعم نشاطاتها.

بدورهن اكدت الناشطات أبو الغنم والعمرو والعبابسه أهمية نشر مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع حيث يأتي هذا الاجراء من باب التعاون والتعاضد لتحقيق الالفة وتنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية بمساعدة الأسر المعوزة خاصة في فصل الشتاء القارس بتوزيع كسوة الشتاء لتخفيف المعاناة عنهم.