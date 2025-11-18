بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الصحة يزور مستشفى الشونة الجنوبية ويطلع على واقع الخدمات والتحديات

18 نوفمبر 2025
وزير الصحة يزور مستشفى الشونة الجنوبية ويطلع على واقع الخدمات والتحديات

وطنا اليوم:قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم ، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي ينفذها على المستشفيات والمديريات والمراكز الصحية، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على تذليلها بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واستهل الدكتور البدور جولته بالتجوال في أقسام المستشفى والاطلاع على سير العمل فيها، يرافقه مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور عاكف محمود السليحات، ومدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور محمد عرمان، ومتصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور صقر الدروع.
وقدم الدكتور عرمان خلال الزيارة شرحاً مفصلاً حول واقع المستشفى والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.
وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز جودة الرعاية الصحية، شدد وزير الصحة على حرص الوزارة الدائم على تقديم خدمة مثلى للمواطنين والمراجعين وأفراد المجتمع المحلي، من خلال تحسين جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة ومتطورة.
كما اطمأن الوزير البدور على صحة المرضى خلال جولة ميدانية داخل الأقسام المختلفة، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، معربين عن رضاهم عن جهود الكوادر العاملة في المستشفى.
وتأتي هذه الزيارة ضمن متابعة وزارة الصحة المستمرة لاحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، وتأكيدها على مواصلة العمل للارتقاء بالقطاع الصحي في مختلف محافظات المملكة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله