وزير الصحة يزور مستشفى الشونة الجنوبية ويطلع على واقع الخدمات والتحديات

وطنا اليوم:قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم ، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي ينفذها على المستشفيات والمديريات والمراكز الصحية، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على تذليلها بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستهل الدكتور البدور جولته بالتجوال في أقسام المستشفى والاطلاع على سير العمل فيها، يرافقه مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور عاكف محمود السليحات، ومدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور محمد عرمان، ومتصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور صقر الدروع.

وقدم الدكتور عرمان خلال الزيارة شرحاً مفصلاً حول واقع المستشفى والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.

وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز جودة الرعاية الصحية، شدد وزير الصحة على حرص الوزارة الدائم على تقديم خدمة مثلى للمواطنين والمراجعين وأفراد المجتمع المحلي، من خلال تحسين جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة ومتطورة.

كما اطمأن الوزير البدور على صحة المرضى خلال جولة ميدانية داخل الأقسام المختلفة، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، معربين عن رضاهم عن جهود الكوادر العاملة في المستشفى.

وتأتي هذه الزيارة ضمن متابعة وزارة الصحة المستمرة لاحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، وتأكيدها على مواصلة العمل للارتقاء بالقطاع الصحي في مختلف محافظات المملكة