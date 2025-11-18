بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

باحث أردني يتمكن من حل مسألة مفتوحة في الرياضيات منذ عام 1992

18 نوفمبر 2025
باحث أردني يتمكن من حل مسألة مفتوحة في الرياضيات منذ عام 1992

وطنا اليوم:تمكن الأستاذ الدكتور أحمد السلمان، من قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة اليرموك، من حل مسألة في الرياضيات مفتوحة منذ عام 1992.
ووفق بيان صحفي صادر عن الجامعة، يعكس حل هذه المعادلة، ثمرة جهدٍ امتدّ لأكثر من سبعةٍ وعشرين عامًا من العمل البحثي، أسهم في مناقشة وحلّ جزء من إحدى أكثر المسائل استعصاءً في التحليل التوافقي، إذ شكّلت المسألة تحدّيًا لكبار علماء الرياضيات على مدى العقود الماضية.
وأشار السلمان إلى أنه ومن المتوقّع أن تسهم الأفكار والطرائق المطروحة في هذا البحث في تطوير دراسات (Rough Oscillatory Singular Integral Operators)، وفتح آفاق جديدة في هذا المجال الحيوي من التحليل التوافقي، الأمر الذي سيشكّل حافزًا للباحثين وطلبة الدراسات العليا لمزيد من البحث والاستقصاء في هذا الفرع الهام من الرياضيات.
ولفت السلمان إلى أنه تم نشر هذا الإنجاز العلمي في واحدة من مجلات الرياضيات المرموقة (Forum Mathematicum) تحت عنوان (On Rough Oscillatory Singular Integral Operators).

عميد الكلية الأستاذ الدكتور مهيب عواوده، أشاد بهذا الإنجاز العلمي المتميز لـ”السلمان” والذي يعكس مدى تميز كلية العلوم وما تضمه من كفاءات وقامات علمية متميزة على المستوى الوطني والعربي و الدولي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير مسيرة الكلية العلمية والبحثية في مختلف تخصصات العلوم.
يذكر أن السلمان هو عضو في أكاديمية العلوم العالمية (TWAS) منذ عام2019، و تهدف الأكاديمية إلى تعزيز القدرات العلمية والتميز من أجل التنمية المستدامة في دول العالم الثالث ، وجاء اختيار السلمان لهذه العضوية نظرا لإسهاماته العلمية القيّمة في الرياضيات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

10:33

يفوق المتوقع .. ارتفاع حاد جدا في عدد المهاجرين من بريطانيا

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله