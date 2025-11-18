باحث أردني يتمكن من حل مسألة مفتوحة في الرياضيات منذ عام 1992

وطنا اليوم:تمكن الأستاذ الدكتور أحمد السلمان، من قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة اليرموك، من حل مسألة في الرياضيات مفتوحة منذ عام 1992.

ووفق بيان صحفي صادر عن الجامعة، يعكس حل هذه المعادلة، ثمرة جهدٍ امتدّ لأكثر من سبعةٍ وعشرين عامًا من العمل البحثي، أسهم في مناقشة وحلّ جزء من إحدى أكثر المسائل استعصاءً في التحليل التوافقي، إذ شكّلت المسألة تحدّيًا لكبار علماء الرياضيات على مدى العقود الماضية.

وأشار السلمان إلى أنه ومن المتوقّع أن تسهم الأفكار والطرائق المطروحة في هذا البحث في تطوير دراسات (Rough Oscillatory Singular Integral Operators)، وفتح آفاق جديدة في هذا المجال الحيوي من التحليل التوافقي، الأمر الذي سيشكّل حافزًا للباحثين وطلبة الدراسات العليا لمزيد من البحث والاستقصاء في هذا الفرع الهام من الرياضيات.

ولفت السلمان إلى أنه تم نشر هذا الإنجاز العلمي في واحدة من مجلات الرياضيات المرموقة (Forum Mathematicum) تحت عنوان (On Rough Oscillatory Singular Integral Operators).

عميد الكلية الأستاذ الدكتور مهيب عواوده، أشاد بهذا الإنجاز العلمي المتميز لـ”السلمان” والذي يعكس مدى تميز كلية العلوم وما تضمه من كفاءات وقامات علمية متميزة على المستوى الوطني والعربي و الدولي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير مسيرة الكلية العلمية والبحثية في مختلف تخصصات العلوم.

يذكر أن السلمان هو عضو في أكاديمية العلوم العالمية (TWAS) منذ عام2019، و تهدف الأكاديمية إلى تعزيز القدرات العلمية والتميز من أجل التنمية المستدامة في دول العالم الثالث ، وجاء اختيار السلمان لهذه العضوية نظرا لإسهاماته العلمية القيّمة في الرياضيات.