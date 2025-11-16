عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا

وطنا اليوم:بلغ عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية 11 مليونا و928 ألفا و789 نسمة، بحسب الساعة السكانية لدائرة الإحصاءات العامة.

ويقترب عدد سكان الأردن من 12 مليون نسمة إذ من المتوقع أن يصل إلى هذا الرقم بداية عام 2026، حيث يبلغ معدل النمو السكاني الحالي في الأردن 1.9% سنويا.

يشار إلى أن آخر تعداد سكاني في الأردن أجري في عام 2015 وبلغ عدد سكان المملكة آنذاك حوالي 9.531.712 مليون نسمة