عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا

دقيقتان ago
عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا

وطنا اليوم:بلغ عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية 11 مليونا و928 ألفا و789 نسمة، بحسب الساعة السكانية لدائرة الإحصاءات العامة.
ويقترب عدد سكان الأردن من 12 مليون نسمة إذ من المتوقع أن يصل إلى هذا الرقم بداية عام 2026، حيث يبلغ معدل النمو السكاني الحالي في الأردن 1.9% سنويا.
يشار إلى أن آخر تعداد سكاني في الأردن أجري في عام 2015 وبلغ عدد سكان المملكة آنذاك حوالي 9.531.712 مليون نسمة


24 ساعة
19:34

طقس العرب: الأردن على موعد مع مرتفع جوي بدءا من الاثنين

19:33

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الجلامدة والمعايطة

19:24

خسرنا الجولة أمام خبر من مصدر مجهول

19:12

زرداري يمنح الملك أعلى وسام مدني في باكستان

19:09

الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا

19:06

الجمارك تدعو للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات

16:45

الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد

16:40

وزير الإدارة المحلية يضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر

16:30

بنك الاتحاد يشارك في فعالية “قرع الجرس من أجل المناخ” بدعوة من بورصة عمّان

16:22

تشغيل تجريبي لمسار الحافلات الكهربائية ضمن الباص السريع

16:18

الأردن يسلم سورية جثث 3 مهربين

15:50

بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين الأميرة سمية للتكنولوجيا و منصة زين للإبداع

