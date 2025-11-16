بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين الأميرة سمية للتكنولوجيا و منصة زين للإبداع

وطنا اليوم:أعلنت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عن بدء فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته السابعة عشرة، والذي ينظمه مركز الملكة رانيا في الجامعة، و بشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع . (ZINC) و تنطلق الفعاليات عبر تقنية الاتصال المرئي والاتصال الوجاهي، والتي تستمر حتى تاريخ 23 من الشهر الحالي.

وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء أن الريادة تشكل أحد أبرز مرتكزات هوية الجامعة ورسالتها الأكاديمية، وقد تجسّد هذا النهج منذ تأسيس مركز الملكة رانيا للريادة عام 2004، الذي يمثل الذراع الريادي للجامعة، ويقود منظومة متكاملة لتطوير بيئة الريادة والابتكار في الأردن.

وأضافت أن المركز يتولى منذ عام 2009 تنظيم واستضافة فعاليات الأسبوع العالمي للريادة، ليكون المظلة الوطنية التي تجمع رواد الأعمال في حدث وطني ودولي يحتفي بالإبداع والعمل الريادي، وذلك بتوجيهات ودعم متواصل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، حفظها الله، رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء الجامعة، التي تشكل رؤيتها منارة للتميز والعالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في حرم الجامعة، أوضحت الدكتورة أبو الهيجاء أن الجامعة تتبنى رسالة أكاديمية واستراتيجية شاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالابتكار التطبيقي واحتياجات سوق العمل، وتسعى إلى ترسيخ ثقافة المبادرة لدى الطلبة والباحثين من خلال ربطهم بالشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي.

وبيّنت أن هذا التوجّه يتعزز عبر المناهج التطبيقية ومشاريع التخرّج القائمة على الحلول المبتكرة، إضافة إلى المسابقات المتخصصة، وبرامج الإرشاد، وشبكات المستثمرين، والشراكات التقنية والبحثية التي تتيح للطلبة تحويل أفكارهم إلى مشاريع وشركات ناشئة. حيث أطلقت الجامعة عددًا من المبادرات الريادية المتميزة مثل Venture Lab وبرنامج الريادي المقيم، الهادفين إلى تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

ومن جانبه، أوضح مدير مركز الملكة رانيا للريادة، في الجامعة محمد عبيدات، أن فعاليات أسبوع الريادة العالمي هذا العام نظمت 104 نشاطًا وفعالية بمشاركة جهات محلية ودولية من القطاعين الربحي وغير الربحي والقطاع الحكومي، وانتشار جغرافي غطى 59 مدينة في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف عبيدات أن فعاليات الأسبوع تتركز هذا العام حول محاور النظم البيئية، والتعليم، والشمول، والسياسات الريادية، وتشمل محاضرات وورش عمل وجلسات حوارية وفرصًا للتواصل وتوسيع شبكات العلاقات المهنية في مجالي الريادة والابتكار.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن، طارق البيطار، عن اعتزاز الشركة بشراكتها الاستراتيجية المستمرة مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لإطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي، هذا الحدث العالمي الهام الذي ينتظره الشباب والرياديون والجهات المعنية بريادة الأعمال سنوياً في مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الإبداعات والأفكار الريادية الجديدة.

وأكد البيطار حرص زين على دعم هذه المبادرات التي تُسهم في نشر ثقافة الابتكار وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن، مشيراً إلى أن منصّة زين للإبداع (ZINC) ستستضيف خلال الأسبوع مجموعة من الجلسات التدريبية وورش العمل في فروعها المنتشرة بمختلف محافظات المملكة، والتي تتناول موضوعات محورية مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وريادة الأعمال، وتصميم تجربة المستخدم، والتحول الرقمي، وبناء الهوية الشخصية والريادية، بما يتماشى مع توجهات السوق ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، ويُسهم في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية ناجحة.