إطلاق فعالية “إنقاذ مليون وجبة من الهدر” ضمن مشروع “حفظ النعمة”

وطنا اليوم:نظمت جمعية بسمة الحياة الخيرية، اليوم الأحد، فعالية “إنقاذ مليون وجبة طعام من الهدر”، ضمن مشروع “حفظ النعمة” الذي تنفذه الجمعية على مدار العام كنموذج وطني في إدارة فائض الطعام والاستدامة الغذائية.

ويهدف المشروع إلى جمع الطعام الفائض والنظيف من فنادق الخمس نجوم وتوفيره للأسر العفيفة في المناطق الأقل حظا، عبر آلية تضمن الالتزام بمعايير السلامة وجودة الغذاء، وتقديمه يوميا من خلال بوفيه مفتوح يتيح للعائلات اختيار الوجبات التي تناسبها، بما يسهم في الحد من الهدر الغذائي وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، الرئيس الفخري لجمعية بسمة الحياة، العين خليل الحاج توفيق، إن “حفظ النعمة” هو أكثر من مجرد مشروع خيري، بل هو رسالة وطنية تهدف إلى التصدي لهدر الطعام وتحويله إلى فرصة لدعم آلاف الأسر المحتاجة، موضحا أن إنقاذ مليون وجبة من الهدر هو محطة فارقة وإنجاز وطني وإنساني كبير، نابع من قيمنا الأصيلة في صون النعمة ومساعدة المحتاجين.

وبين أن فكرة المشروع انطلقت استجابة لنداء الواجب الإنساني والوطني، حين كشفت التقارير أن الأردن يهدر ما يقارب مليون طن من الطعام سنويا، مما استدعى إطلاق مبادرة واعية تحول هذا الهدر إلى عطاء، منوها إلى جهود أكثر من 300 متطوع، والشراكات القائمة مع فنادق ومطاعم ومؤسسات وطنية، والتي مكنت المشروع من الوصول إلى آلاف العائلات المستفيدة، وتوزيع الوجبات وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، وبترخيص رسمي من الجهات المختصة.

من جهته، أكد مدير التطوير المؤسسي في الجمعية، المهندس معاذ البيك، أن الوصول إلى مليون وجبة لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الشركاء وتبني المؤسسات لنهج مسؤولية مجتمعية حقيقي يعتمد على الأثر، مشيرا إلى أن المشروع بات نموذجا وطنيا يحتذى به في الحد من هدر الطعام.

وأعلن عن بدء مرحلة توسع جديدة تتضمن رفع عدد الفنادق والجهات المزودة للوجبات، وتوسيع نطاق العمل ليشمل مناطق جديدة داخل المملكة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متقدمة لإدارة عمليات الحفظ والتوزيع، والارتقاء بالمعايير الصحية وجودة الخدمة لضمان استدامة المشروع وأثره الإنساني.

يشار إلى أن “بسمة الحياة” تنفذ برامج ومشاريع تستهدف دعم الأسر العفيفة وتمكينها، وتعمل عبر عدد من المبادرات المستدامة، منها تنمية مهارات الأطفال “KSD”، وكفالة الأيتام، وترميم المنازل، والمساعدات الموسمية، إلى جانب مشروع “حفظ النعمة” الذي يعد من أبرز نماذج الحد من الهدر الغذائي وتعزيز التكافل المجتمعي في الأردن.